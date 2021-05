El Presidente anunció un sorpresivo confinamiento estricto durante 9 días

Dos días después de haber descartado el regreso a “Fase 1”, el presidente Alberto Fernández anunció un confinamiento estricto de 9 días para tratar de bajar la curva de contagios “en el peor momento de la pandemia, con récord de casos y fallecimientos”, mientras se siguen esperando más partidas de vacunas, y que el mismo tendrá vigencia desde la cero hora de mañana y hasta finalizar el domingo 30 de mayo en el AMBA, el Gran La Plata y la mayor parte de los conglomerados urbanos del país.

“Siempre les hablo con la verdad”, comenzó diciendo anoche el jefe de Estado en su segunda cadena nacional en lo que va del mandato, que duró unos 20 minutos y fue grabada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El mensaje se decidió después de la videoconferencia que mantuvo con 12 gobernadores, entre los que se contaban el bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que, según fuentes del Ejecutivo, se acordó reducir la circulación y “hacer cumplir” las medidas dictadas por el decreto para detener la diseminación del Covid. El Presidente enfatizó anoche que, de ahora en más, estará en las jurisdicciones el poder “de aplicar las normas” y que “no hay lugar para especulaciones”.

"Estamos viviendo el peor momento de la pandemia", aseguró el Presidente

En la teleconferencia previa se rubricó esta suerte de acuerdo político donde los mandatarios provinciales coincidieron en la necesidad de adoptar medidas más drásticas, según fuentes del oficialismo. Hubo consenso en que las nuevas cepas circulantes de coronavirus han ocasionado un crecimiento exponencial de casos y que se ha reducido “15 años el promedio de edad de los internados” con gran cantidad de pacientes de mediana edad y también de jóvenes.

Lo cierto es que en su alocución nocturna, Fernández atribuyó la necesidad de restringir drásticamente la circulación a una “minoría irresponsable” que no acató las medidas de cuidado y facilitó la propagación de las infecciones.

Pese a que obtuvo el respaldo de Larreta, que finalmente suspenderá las clases presenciales en la capital al menos por unos días, el jefe de Estado le apuntó al decir que hubo distritos que autorizaron actividades “con decisiones que no avalamos pero fueron avaladas judicialmente y que llevaron a debilitar nuestras medidas”, al hacer referencia al fallo de la Corte Suprema que autorizó la apertura de las escuelas porteñas.

EN CASI TODO EL PAÍS

En los hechos, el nuevo DNU, que se publicará hoy en el Boletín Oficial, restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en “Alto riesgo o en Alarma epidemiológica”, según el semáforo sanitario dispuesto por la actual reglamentación y en el que se basa el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso.

Al igual que lo que sucedió a partir del 20 de marzo de 2020, desde este sábado 21 quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas, y sólo estarán habilitados los comercios esenciales, el delivery de gastronomía y el retiro de productos por ventanilla. Otra novedad es que se reduce la veda nocturna: “Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas”, se informó.

Los locales no esenciales, como los de venta de indumentaria o peluquerías, no estarían autorizados para funcionar a pleno como en la actualidad, hasta el lunes 31. Anoche Larreta indicó que estos negocios podrán “trabajar pero de la puerta hacia afuera” en capital. Pero en Provincia dijeron que esperarán “la letra” del DNU para dar alguna definición.

“No es una ´Fase 1´, que eran 15 días de cierre, ya que ahora son tres días hábiles nomas”, defendió una calificada fuente gubernamental consultada anoche minutos antes del inicio de la cadena nacional. Es que sorpresivamente el Ejecutivo reinstaló el feriado puente del 24 de mayo –nunca se había anulado por DNU, en verdad-, por lo que el confinamiento sólo terminará impactando entre miércoles y viernes próximo. No obstante, el nuevo decreto tendrá vigencia hasta el 11 de junio y, en teoría, incluirá un cierre estricto durante el fin de semana del 5 y 6 de junio.

El Gobierno anunció, asimismo, que reforzará la ayuda social. Empero, los montos anunciados anoche para Tarjeta Alimentar y becas Progresar, por caso, ya habían sido informados en el marco de la asistencia para la segunda ola. Lo novedoso sería el dinero inyectado para pagar salarios a gastronómicos a través de REPRO II.

“Este cierre en los barrios es dinamita” se sinceró un funcionario que milita en un municipio de la tercera sección electoral y ayer por la tarde recordó que el propietario de un bar le dijo hace unos días que 2 empleados que había cesanteado seguían yendo “para poder comer”.

Las idas y vueltas sobre el alcance de las medidas restrictivas también alcanzaron a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que, hasta el miércoles por la noche, aseguraba no habría confinamiento ni suspensión de clases presenciales en el distrito. “Ratifico que lo que primero vamos a abrir son las escuelas”, aclaró anoche, de todos modos, el alcalde porteño.

No está claro, no obstante, que este período de confinamiento alcance para reducir la “meseta alta” de más de 30 mil casos diarios de Covid y asegure que el lunes 31 los principales conglomerados urbanos regresen al actual estatus sanitario. “Las consecuencias de los casos de hoy las tendremos en 10 días. Paramos ahora para que después no desborde el sistema sanitario y crezca más la cantidad de fallecidos”, cerró el funcionario consultado.

Por lo pronto, en la zona del AMBA, aseguran, se pondrá énfasis en los controles de circulación y en las próximas horas se espera una reunión clave de los ministros de Seguridad de Nación, Provincia y capital federal.