Sigue el drama por las estufas: el Normal 1 había vuelto a las aulas a cuentagotas y hoy suspendió la presencialidad

Las autoridades del colegio Normal 1 de La Plata suspendieron ayer la presencialidad en todos los niveles educativos de la Unidad Académica, según aducen en un comunicado dirigido a las familias, por las deficiencias con la calefacción en el establecimiento que complican el desarrollo de las clases en medio de las bajas temperaturas que afectan a la Región. Por su parte, padres del colegio primario manifestaron preocupación porque desde el retorno de la presencialidad en burbujas “los niños prácticamente no han asistido al colegio”.

La decisión se tomó a casi dos semanas del retorno de la modalidad presencial. Desde el establecimiento de 14 y 51 destacaron el inicio de obras pero remarcaron que, en medio del rigor de la ola de frío, no se "vislumbra su finalización", por lo que se indicó que la medida persistirá "hasta contar con los recursos y obras necesarias" en el marco de las disposiciones provinciales.

En la misiva, firmada por la Unidad Académica del Normal 1, se informó: "Estimadas familias de esta Unidad Académica: Como ya hemos informado en comunicaciones anteriores, el invierno nos encontró sin las obras necesarias para afrontar los temperaturas habituales, pese a haber realizado el pedido de mantenimiento de estufas con bastante antelación", comienza la misiva.

"El organismo que se encarga de dicha tarea ha dado una respuesta parcial y ha comenzado obras menores, pero no se vislumbra una posible fecha de finalización, en la que contemos con todas las reparaciones necesarias: reposición de la totalidad de las estufas reportadas y de una nueva revisión de las que están en funcionamiento para garantizar el permanente encendido", agrega.

En el texto se argumenta que "dada esta situación y debido a las bajas temperaturas que estamos padeciendo la Unidad Académica Normal 1 suspenderá las clases presenciales hasta contar con los recursos y obras necesarias".

Asimismo, informa que "esta decisión se enmarca en el ANEXO II de la actualización del Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales 2021".

En alusión a la normativa el comunicado señala que "allí se establece que "la infraestructura del establecimiento educativo debe cumplir las siguientes condiciones: Instalación de gas y sistema de calefacción (durante el invierno o con temperaturas inferiores a 10°C)".

La preocupación de padres y madres

Tras el comunicado, el padre de un estudiante de la escuela primaria del Normal 1 lamentó la situación. "Se retomó 2 dos días por semana por grado y con burbuja, y ahora vuelven a suspender por la falta de calefacción", manifestó.

En tanto, otro padre señaló que desde que se anunció la vuelta a la escuela, hace casi dos semanas, “todavía no se prendieron la totalidad de las estufas de las aulas”. Y agregó: “Tenemos entendido que sólo prendieron estufas en ocho salones”.

El comunicado firmado por la Unidad Académica, dijo, cayó como “un baldazo de agua fría, ya que debido al problema con las estufas las autoridades planificaron que los chicos concurran a la escuela en burbuja sólo dos veces hasta el inicio del receso invernal, pero ahora con esta nueva suspensión directamente muchos se quedan sin la posibilidad de ir al colegio”.

“Mis hijos pudieron ir la semana pasada, pero a los que les tocaba esta semana ya no podrán asistir como mínimo hasta después de las vacaciones”, agregó.

Según apuntó, “las autoridades mandan notas, se quedan en las notitas, mientras que el Consejo Escolar no da respuestas, no viene a revisar las estufas, a prenderlas, y a eso se suma las que faltan colocar o arreglar”.

“Comprendemos que la virtualidad es una opción, pero así crece la desigualdad para la escuela pública, porque en las instituciones privadas los chicos sí están yendo a la escuela. Entonces la diferencia tiende a ser abismal”, remarcó.

En el mismo sentido, una mamá comentó que “aún no inicia las clases por cuestiones de encendido de estufas”. “Se profundizan las diferencias y mientras las escuelas privadas ya hace semanas volvieron a la escuela, el gobierno de la Provincia no garantiza el acceso a la educación de sus estudiantes y vulnera los derechos de las infancias y adolescencias”, deslizó.

“Es increíble que no enciendan las estufas en el día para que la institución pueda hacer uso de todos los espacios y garantizar que las/los niños asistan a clases”, manifestó.

En este marco, fuentes de Educación a nivel provincial consultadas por este medio afirmaron que "está previsto que en el día de hoy trabajen las cuadrillas enviadas por la Dirección General de Escuelas".

Por otro lado, desde el Consejo Escolar le aseguraron a EL DIA que "el proveedor ya instaló 5 calefactores nuevos y dejó otros 15 que los instalará en el día de mañana"