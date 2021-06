Ya rige el nuevo confinamiento estricto en La Plata por el fin de semana: qué se podrá hacer y qué no

Desde las 00 horas de este sábado comenzó a regir en el Gran La Plata un nuevo confinamiento estricto, el cuál durará por el fin de semana y en donde el Gobierno busca bajar la circulación de personas por la calles para frenar los contagios de COVID-19.

Tanto hoy como mañana, los comercios de rubros no esenciales solo podrán despachar pedidos efectuados por vía digital, dejarán de atender en sus salones los bares y restaurantes (conservan las modalidades de delivery y take away), y estará prohibida la circulación vial y peatonal entre las 18 y las 6 de la mañana.

No podrán realizarse prácticas culturales, deportivas, religiosas y sociales de manera presencial, de acuerdo al DNU presidencial y provincial.

En cuanto a las salidas, el decreto señala que podrán hacerse salidas de esparcimiento al aire libre en espacios verdes de cercanía y evitando las actividades grupales, dentro del horario autorizado (6 a 18).

Asimismo, no podrán realizarse reuniones sociales no estará permitido circular fuera del límite del distrito donde se reside.

¿QUÉ PASARÁ A PARTIR DEL LUNES?

A partir del lunes, y hasta el 11 del corriente mes, se volverá a las medidas de cuidado establecidas hasta ayer, y luego, semana a semana, y de acuerdo a las estadísticas sanitarias, se analizarán los pasos a seguir.

En cuanto a las medidas generales que rigen en todo el país, están suspendidos los viajes grupales, tanto de egresadas y egresados, como los destinados a estudios y con fines turísticos; las reuniones sociales de más de diez personas; la asistencia al trabajo de los grupos de riesgo.

Esa batería de medidas rige en todo el país; ahora, en las zonas consideradas de alto riesgo epidemiológico se le suman las restricciones de este fin de semana a las actividades económicas y de servicios no esenciales y las deportivas, culturales, religiosas y recreativas.

En líneas generales, lo que se busca es que la población circule lo menos posible, permanezca la mayor parte del tiempo recluida en su domicilio, sin reunirse con personas que no son convivientes, y desplazándose solo para cubrir sus necesidades de alimentación y medicamentos.