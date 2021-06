La Región, en fase 1 por 48 horas: qué se podrá hacer y qué no durante el fin de semana

En medio de un sistema intermitente de fases, este fin de semana habrá que retroceder en la Región a la mínima expresión de movilidad urbana. Por las medidas dispuestas para frenar la ola de Covid tanto hoy como mañana los comercios de rubros no esenciales sólo podrán despachar pedidos efectuados por vía digital, dejarán de atender en sus salones los bares y restaurantes (conservan las modalidades de delivery y take away), y estará prohibida la circulación vial y peatonal entre las 18 y las 6.

Es que según el esquema planteado por las autoridades al salir de los nueve días de fase 1, se flexibilizan algunas restricciones pero solo de lunes a viernes, al menos hasta el 11 de junio próximo, cuando se vuelva a definir nuevos alcances de distanciamiento social. De ahí que este fin de semana, cómo en otros distritos de alto riesgo epidemiológico, les toca a La Plata, Berisso y Ensenada un nuevo confinamiento.

La de ayer fue una “previa” similar a la que se observó el viernes anterior a la semana extendida de fase 1: en los barrios, los negocios de cercanía se vieron al tope en cantidad de gente; hubo un intenso movimiento peatonal y vehicular en los centros comerciales; y los bares y cervecerías se mostraron colmados.

RESTRICCIONES

Ahora, en estos dos días estarán suspendidas las actividades comerciales con atención al público que no sean esenciales (como las vinculadas a la venta de alimentos, las farmacias y las ferreterías). Del mismo modo, no podrán realizarse prácticas culturales, deportivas, religiosas y sociales de manera presencial, de acuerdo al DNU presidencial aprobado por el Senado nacional.

La decisión del gobierno, según se explicó, busca “evitar consecuencias irreversibles para la salud pública”, como lo sería un desborde en la capacidad hospitalaria en este contexto, una situación que se vivió en el último trimestre en las zonas del país de elevado nivel de contagios.

Con las restricciones de estos dos días, hoy y mañana sólo podrán realizarse salidas de esparcimiento al aire libre en espacios verdes de cercanía y evitando las actividades grupales, dentro del horario autorizado. En tanto, la prohibición de transitar, durante las 18 y las 6, será total, y la excepción en ese sentido será para quienes cumplan con trabajos considerados esenciales.

Asimismo, no podrán realizarse reuniones sociales no estará permitido circular fuera del límite del distrito donde se reside. De alguna manera, será como en los primeros meses de la cuarentena 2020, cuando la movilidad estaba limitada a las cercanías del domicilio y al aprovisionamiento de artículos de primera necesidad en comercios habilitados.

De acuerdo a la experiencia de la fase 1 que se desarrolló entre el 22 y el 30 de mayo pasados, la veda para funcionar normalmente no se siguió en la mayoría de los comercios platenses.

Si bien en algunos locales se optó por acatar la medida y mantuvieron las persianas bajas todos esos días, muchos trabajaron como si no hubiera habido restricciones.

A partir del lunes y hasta el 11 del corriente mes se volverá a las medidas de cuidado establecidas hasta ayer, y luego, semana a semana, y de acuerdo a las estadísticas sanitarias, se analizarán los pasos a seguir.

Las medidas generales

Están suspendidos los viajes grupales, tanto de egresadas y egresados, como los destinados a estudios y con fines turísticos; las reuniones sociales de más de diez personas; la asistencia al trabajo de los grupos de riesgo.

Esa batería de medidas rige en todo el país; ahora, en las zonas consideradas de alto riesgo epidemiológico se le suman las restricciones de este fin de semana a las actividades económicas y de servicios no esenciales y las deportivas, culturales, religiosas y recreativas.

En líneas generales, lo que se busca es que la población circule lo menos posible, permanezca la mayor parte del tiempo recluida en su domicilio, sin reunirse con personas que no son convivientes, y desplazándose solo para cubrir sus necesidades de alimentación y medicamentos.

De esta manera el lunes volverán a establecerse las condiciones que regían hasta el viernes.