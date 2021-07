Hay un DT en la cuerda floja y ya suena el nombre de su reemplazante: Gabriel Heinze

En Racing hay vientos de cambio y no son pocos los que vaticinan una inminente salida del director técnico Juan Antonio Pizzi, que ha sido muy cuestionado en los últimos tiempos. Es más, hasta ya suena con insistencia el nombre de su sucesor.

Después del 0-0 con Gimnasia el DT no quiso hablar con la prensa. El equipo hace seis fechas que no gana, está eliminado de la Libertadores y no es la primera vez que el DT es blanco de todas las críticas.

Y, en medio de ese panorama, otro director técnico comenzó a sonar con fuerza para reemplazarlo en el banco de suplentes. Se trata de Gabriel Heinze, quien recientemente se alejó de Atlanta United en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El Gringo, de 43 años de edad, siempre le gustó a la dirigencia de Racing y acaba de dirigir a Lisandro López en dicho equipo norteamericano. Por ello es el principal candidato si finalmente Pizzi no continúa en su cargo.