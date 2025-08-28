Dos heridos tras el choque entre un colectivo y una moto en Altos de San Lorenzo

Dos jóvenes resultaron con heridas de consideración luego de que la moto en la que se trasladaban colisionara con un micro de la línea Sur, perteneciente a la empresa Unión Platense. Fue en la intersección de 27 y 86.

El accidente ocurrió el lunes pasado pero los detalles se conocieron en las últimas horas. El conductor del transporte público, de 24 años, fue trasladado a la comisaría 8ª de Villa Elvira.

Familiar de una de las víctimas aseguró que “el chofer nunca bajó para ver cómo estaban los chicos”. Uno de los heridos fue llevado al Hospital Rossi, inconsciente, tras haber sido asistido previamente por una ambulancia del SAME.

El segundo herido no corría riesgo de vida y fue trasladado por sus propios familiares al Hospital Rossi. La investigación de la causa “Lesiones culposas” busca determinar en qué circunstancias se dio el accidente.