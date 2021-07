"Boca siempre nos respetaba, lo veíamos en la cara de ellos", recordó el "Pity" Martínez

El exvolante de River Gonzalo "Pity" Martínez, autor del tercer gol en la recordada final contra Boca en la Libertadores 2018, afirmó hoy que los "respetaban" y eso se les veía en "la cara" a los jugadores rivales.

"Boca nos respetaba, lo veíamos en la cara de ellos, incluso en La Bombonera. Me acuerdo que en la final de ida salí mirando a los hinchas de Boca porque quise marcar la cancha. Ellos nos notaron fuertes, nos dimos cuenta en el partido, y no lo digo para cargar. Siempre uno va a la cancha y mira al rival y sabe cómo está", rememoró Martínez.

"De Boca sabía todo. Te decía todo lo que iba a pasar en el partido, sea Boca o Patronato. 'La única forma que nos hagan un gol es de córner', nos decía, y después pasaba eso...", elogió el exRiver al entrenador Marcelo Gallardo.

Martínez, ahora en el fútbol árabe con Al-Nassr, recordó que en su tercer tanto en el estadio Bernabéu de Madrid, corrió "todo acalambrado" y sabiendo que Javier Pinola estaba a su costado esperando el posible pase aunque siempre supo que "no" se la iba a dar.

El "Pity" Martínez desembarcó en River en el 2015 y le costó asentarse en la titularidad, aunque con el tiempo se ganó el lugar y también consiguió una citación al seleccionado nacional en agosto 2018 para dos amistosos y repitió al otro año para un juego preparatorio de cara a la Copa América 2019.

"Gallardo te respeta mucho en el día a día, no importa si recién arrancás o sos la figura. Después entramos nosotros a la cancha y sabemos que si nos equivocamos o acertamos es nuestra responsabilidad. No lo tuvimos en el banco en dos partidos y ahí mostramos mucha fortaleza", destacó Martínez en la entrevista con ESPN.

"Eso sí, cuando mirábamos para el costado y no lo veíamos era jodido, muchas veces lo mirábamos para que nos corrija algo, y también en la cancha tuvimos líderes como Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Jonatan Maidana, que es una bestia adentro", resaltó.

Los elogios del "Pity" para con Gallardo no cesaron y lo postuló como posible entrenador de Barcelona o Real Madrid por la forma en la que "maneja el grupo" y cómo "respeta a los futbolistas históricos o nuevos en el plantel".

"Tuve varios técnicos que me enseñaron cosas pero en River aprendí a jugar a un toque, a tirar paredes, a desmarcarme. Me siento mucho más jugador que hace unos años atrás, me veo en partidos del pasado y pienso para qué hice tal o cual cosa", destacó.

Finalmente, Martínez, uno de los más queridos de la era Gallardo, lamentó haberse ido del club, pero explicó que lo hizo porque luego de la Libertadores 2018 sintió que "no había mucho más a corto plazo" y para dar un salto económico pensando en el futuro de su familia.

"Tengo ganas de volver a River pero mucho más adelante", concluyó.