Pellegrini cumplió su sueño y pudo debutar en Uno tras más de un año

Se había quedado con las ganas en aquel estreno oficial ante Atlético Tucumán del 30 de noviembre de 2019, el cual terminó en igualdad por 1 a 1, siendo Ángel González el autor del primer gol en el renovado estadio de 1 y 57.

Y tras la venta al Inter de Miami y su regreso, semanas atrás, finalmente Matías Pellegrini tuvo su primera vez en Uno.

En total fueron cerca de 25 minutos para el oriundo de Magdalena, que se mostró muy feliz tras el triunfo 1 a 0 ante Boca, aunque reconoció que le hubiera encantado anotarse en el marcador ante el Xeneize, precisamente rival al que le metió su primer gol en Primera.

“La verdad que muy feliz. Feliz por la victoria y por el grupo, que se lo merece”, comenzó. “Y muy feliz por volver al Club y tener mi debut acá en el estadio. Por suerte fue con victoria, así que muy, muy contento”, remarcó.

Seguidamente, recordó su estreno en la red, precisamente ante los de La Ribera.

“Mi primer gol había sido contra Boca. Me hubiese encantado hacer uno hoy. Pero lo importantes es que el equipo ganó y se dio la victoria”, sostuvo.

En cuanto a su regreso al León, complejo por las distintas negociaciones, destacó: “Hubo un problema con los lugares allá. Fue extrafutbolístico. Por eso se dio mi vuelta. Estoy muy feliz de volver acá al Club. Espero tener un buen año, un buen semestre y poder ayudar a mis compañeros”, confío.

Tras lo mostrado tiempo atrás en Estudiantes, con una irrupción que le valió varios elogios, tuvo varias posibilidades, pero prefirió el regreso al Pincha.

“Había otras posibilidades”, remarcó. “Desde el día que me fui de acá, extrañaba mucho el Club. Quería volver a sentir lo que era Estudiantes. Me quedé con la espina de debutar acá. Por suerte hoy se me dio. Y también me gustó mucho el proyecto que me contaron los dirigentes”, agregó. “Me dijeron que había un muy buen grupo. Un muy buen plantel. Muy buen cuerpo técnico. Que estaban todos unidos. Y cuando llegué lo noté. Por eso las cosas nos están saliendo bien. Ahora tenemos que seguir así”, completó.

En cuanto a la charla con Zielinski apenas se dio su llegada, confesó: “El Ruso me preguntó si me sentía bien. Si había entrenado bien allá y si estaba para jugar. Le dije que sí, porque vengo de seis meses de entrenar a full”.

“Cuando supe que estaba la chance de volver, me entrené más fuerte todavía. Hice una mini pretemporada allá en Estados Unidos. Por eso llegué bien físicamente. Ahora me tendré que poner bien futbolísticamente, que creo que estoy muy bien también”, opinó.

Por último, se refirió al objetivo personal que tiene en su segundo ciclo en Estudiantes, el cual recién está comenzando.

“Esforzarme al máximo. Ayudar lo más que pueda al grupo, al cuerpo técnico y a este Club que volvió a confiar en mí. Espero tener un gran año, y lo mejor para el equipo”, concluyó quien poco a poco pujará por meterse en el once inicial.