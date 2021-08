Crece el estado de alerta en la red Vacuname por la segunda dosis

Mientras los padres que integran la red Vacuname reclamaron que todavía no se asignaron los turnos para la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 para los adolescentes de riesgo, desde el Ministerio de Salud se informó que aún no pasaron los 28 días que debe haber entre las dosis. Los padres advirtieron que harán acciones legales y movilizaciones si el Estado no cumple en el plazo previsto y las autoridades sanitarias respondieron que la semana próxima comenzarán las notificaciones por los refuerzos.

Las críticas de los padres se fundamentaron en que “el Gobierno no mandó los turnos para la segunda dosis de los menores de riesgo, a pesar de contar con las vacunas de Moderna donadas por los Estados Unidos y ante la angustia de miles de chicos que necesitan urgente completar su vacunación para recuperar sus vidas”.

Desde Vacuname aseguraron que en el caso de no cumplirse con la vacunación en tiempo y forma, cuyos plazos entre primera y segunda dosis son de 28 días, “vamos a ir a los vacunatorios del día que les corresponde la segunda dosis”.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se remarcó que las segundas dosis de la vacuna se aplican a partir de los 28 días de recibida la primera dosis y no antes. “Recién la semana que viene se empiezan a cumplir esos días y se van a enviar los turnos. Antes no sirve”, dijo el vocero de la cartera sanitaria.

No obstante, los padres insistieron en que si no vacunan a sus hijos, “lo certificaremos, y los vamos a denunciar penalmente”. Y añadieron que “si no se resuelve la aplicación de la segunda dosis, el sábado 4 de septiembre volveremos a realizar un reclamo nacional a las plazas de todo el país, pidiéndole a toda la sociedad que nos acompañe”.

En este marco, Karina Vadurro, madre de Milagros, una adolescente platense de 15 años con diabetes e insulinodependiente, expresó que “cuando conseguimos la primera dosis creíamos que tocábamos el cielo con las manos y que ya estaba el sueño casi completo”.

La mujer explicó que en este caso los adolescentes destinatarios de la segunda dosis “son grupos de riesgo con diferentes patologías y capacidades”. “En el caso de Delfina es diabética e insulino dependiente, con lo cual su riesgo es muy grande. Ella quedó en stand by hace casi dos años”, comentó.

“Cuando nos fuimos a vacunar nos dijeron que debían pasar 28 días. Este sábado se cumple ese plazo para los primeros chicos que se vacunaron”, señaló.

Respecto de la situación con la segunda dosis, precisó que “el sábado deberían estar vacunando en Neuquén, el lunes en Mendoza y el martes en la Provincia de Buenos Aires. Pero todavía no tenemos los turnos asignados. Eso nos da mucha inseguridad, sobre todo teniendo en cuenta todos los vericuetos que hubo con el tema de la vacunación”.

Vadurro sostuvo que “se nos dijo que cuando llegaron los 3,5 millones de vacunas de Moderna, se daban las primeras dosis y quedaban el resto para las segundas dosis. El miedo nuestro es que esas dosis no estén a resguardo”. En esa línea expresó que no quiere que a sus hijos les pase lo mismo que pasaron los vacunados con la Sputnik, quienes padecieron la falta de segundas dosis del mismo origen.

Respecto de las medidas que tomarán para el caso de incumplimientos en la aplicación de la segunda vacuna, comentó que “en principio lo que vamos a hacer es: el día que a cada chico le toque por calendario su vacunación, haya llegado o no, vamos a acercarnos al vacunatorio donde se dieron la primera dosis”.

“Cada uno en su provincia o ciudad se van a acercar el día que les corresponde a que los vacunen. En La Plata será el lunes 6 de septiembre. Si no nos quieren vacunar nosotros lo dejaremos documentado y se iniciarán acciones penales”, sostuvo.

En medio de la polémica por las vacunas para los adolescentes con riesgo, la Defensora Ciudadana Marcela Farroni dijo que “acompaña el reclamo de los padres de la Red VacunaMe que, luego de ser relegados se las prioridades del plan de vacunación y gracias a la organización y reclamo de los padres, recibieron sus primeras dosis”.

“Nuevamente son víctimas de la falta de planificación y previsión del Estado nacional y provincial y deben salir a reclamar sus segundas dosis”, sentenció.

“Las familias van a asistir a los vacunatorios y esperamos que reciban sus vacunas en tiempo y forma, manifestó Marcela Farroni y finalizó: esperamos que prime la cordura y la empatía y los chicos con comorbilidades sean vacunados y puedan recuperar sus tratamientos y su vida escolar y social”, consignó la titular de la Defensoría local.