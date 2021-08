Protesta piquetera en Lomas de Zamora, con intento de toma de la Municipalidad

Lomas de Zamora ardió ayer al mediodía, cuando una protesta piquetera frente a la Municipalidad que conduce el intendente del Frente de Todos, Martín Insaurralde, terminó en violentos enfrentamientos con la Policía y dejó como saldo varios heridos, luego de que una parte de los manifestantes pretendiera ingresar por la fuerza al palacio comunal.

Hasta las puertas de la intendencia ubicada en la calle Manuel Castro 2020 de este distrito del Conurbano llegaron militantes de organizaciones sociales de izquierda, principalmente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), para reclamar por bolsones de comida, acceso a planes de empleo, trabajo genuino y obra pública, mejoramiento del sistema de salud público y reconocimiento de los merenderos y comedores populares. Una exigencia que los manifestantes trasladaron directamente al interior de la Municipalidad, luego de atacar a pedradas el edificio y quemar neumáticos en la entrada principal, según puede verse en videos que circularon en las redes.

También quedó grabado cómo los piqueteros logran avanzar hasta la zona de acceso del personal municipal, siendo luego disuadidos por la guardia comunal y la policía bonaerense. “Fueron cerca de cincuenta personas que intentaron tomar la municipalidad con la intención de romper todo”, describió una fuente local.

Para el intendente Insaurralde, que denunció penalmente los incidentes ante la fiscalía de Lomas de Zamora, lo ocurrido ayer en el distrito que gobierna “fue un hecho violento organizado, provocado adrede” que “nada tuvo que ver con la práctica democrática de pedidos” ni con una “protesta social”.

En el momento de mayor tensión, el alcalde del Frente de Todos encabezaba una actividad en el parque de Lomas -a unas 25 cuadras de la Municipalidad- y trató de acercarse pero debió permanecer más de media hora esperando en su auto. Según su relato, fueron “los empleados municipales los que comenzaron a forcejear” y resistieron el ingreso de los manifestantes, pero admitió que algunos lograron entrar, “rompieron vidrios y molinetes y avanzaron hasta la primera parte del hall central”. Entonces, dijo, “llegó la policía y los violentos comenzaron a prender fuego” en el edificio. En ese momento se enfrentaron y resultaron heridos “personal municipal, una mujer policía y manifestantes”, detalló el jefe comunal.

Desde el MTR, cuyos manifestantes permanecieron hasta bien entrada la noche cortando el tránsito en la avenida Yrigoyen (estratégica en la circulación del sur del Conurbano), hablaron de “represión”.

“Frente al ninguneo sistemático del gobierno de Martín insaurralde, vecinos y vecinas de Lomas hemos decidido ingresar al palacio municipal para exigir directamente que el intendente dé respuestas concretas a las demandas populares”, difundieron en sus redes sociales cerca del mediodía y denunciaron que “frente a estos reclamos la única respuesta del municipio fue la represión. Tenemos compañeros golpeados, gaseados y con balas de goma”.

Respecto de las demandas que terminaron en el choque con la Policía, Insaurralde aseguró entender “la necesidad de los vecinos, pero no hay ninguno que no reciba asistencia nacional, provincial y municipal” y que “el municipio no otorga planes, la asistencia es personalizada, entregamos 20 mil ayudas directas por mes vecino por vecino”.

Desde el MTR, advirtieron que esa ayuda no llega y que los comedores “desbordan de gente. Si nos dieran a nosotros la mercadería realmente llegaría a la casa de la gente que no tiene para comer”, apuntó en declaraciones a la prensa la referente de ese movimiento social, Cristina Bito.

En medio de esa puja, Insaurralde cosechó el apoyo de los intendentes oficialistas de la Tercera Sección Electoral, quienes advirtieron que “la violencia nunca es el camino y es repudiable desde cualquier sector que provenga”, a la vez que pidieron que llamaron a “resolver esta situación por lo carriles del diálogo y el consenso”.

EN CAPITAL

A pocos kilómetros de Lomas de Zamora, miles de manifestantes del Polo Obrero cortaron el tránsito en el Obelisco y generaron un gran caos vehicular durante varias horas de la tarde de ayer, para después movilizarse hacia el Palacio Pizzurno (sede del Ministerio de Educación). Allí, bajo el lema “por compus y wifi para todes”, exigieron mejoras en la conectividad y computadoras para estudiantes.

Según se puntualizó, se trató de una acción nacional organizada por las “juventudes piqueteras”, ante el casi “millón de pibes que perdieron la escolaridad durante la pandemia”.

Según pudo saber este diario, las organizaciones sociales y los movimientos de izquierda están preparando para mañanasábado una fuerte movilización por el Día de San Cayetano, con reclamos al Gobierno de Alberto Fernández.