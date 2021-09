Cuadros graves de Covid: aseguran que seguirán bajando

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó ayer que la “perspectiva” con respecto a la pandemia de coronavirus es contar con “una población mucho más protegida” y con “menos riesgo de hacer cuadros graves”, a la vez que estimó que el sistema de salud también estará “más descomprimido”. En sintonía con esta mirada, y mientras se reportaban 111 nuevas muertes y 3.531 contagios en las últimas 24 horas en el país, desde la propia cartera sanitaria bonaerense se aseguró que se produjo en los últimos días una caída de casos “estrepitosa”.

En relación a lo que se vaticina para las próximas semanas, Riera pronosticó que a futuro hay una “perspectiva de una población mucho más protegida, con mucho menos riesgo de hacer cuadros graves y un sistema de salud mucho más descomprimido, pudiendo dar respuesta a otras eventualidades sanitarias”. Riera se refirió así a la posibilidad de experimentar una tercera ola de coronavirus, a partir del ingreso de la variante Delta, y aseguró que “es un escenario que cada vez se aleja más”. Al respecto, señaló que “es poco probable que se produzca una situación similar a la provocada por la segunda ola, donde la demanda de camas de cuidados intensivos era muy alta. No nos olvidemos que en el contexto de pandemia, no solamente el daño lo produce el coronavirus sino si el sistema se satura, el daño se puede producir por las otras patologías no atendidas”.

Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, el funcionario afirmó que son “quince semanas consecutivas de descenso de casos de coronavirus”.

Según Riera, además, “esta baja en el número de casos se refleja en la ocupación de camas de cuidados intensivos, que en más de quince hospitales provinciales ya no tenemos internaciones en esta área de pacientes Covid. Son más de 50 municipios donde no se registran fallecimientos de pacientes infectados”.

Frente a este escenario, el especialista precisó que “la ocupación de camas de cuidados intensivos también se encuentra en uno de los niveles más bajos desde que empezó la segunda ola”, con un promedio de 51 por ciento de ocupación.

Riera detalló que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene 54 por ciento de ocupación, mientras que el interior de la provincia de Buenos Aires registra 41 por ciento de camas ocupadas. En cuanto a las derivaciones que hace el sistema integrado de emergencia de pacientes, Riera comentó que “también experimentaron un descenso importante. Esto tiene que ver con que hay un stock de camas disponibles de terapia intensiva en la provincia que nos permite, no solo absorber la demanda de pacientes Covid, sino también absorber la demanda de otras patologías, incluso poder avanzar en las intervenciones quirúrgicas que durante la segunda ola fueron programadas”.

Así, remarcó que “se están recuperando esas cirugías para poder asistir todas aquellas otras eventualidades como son los problemas cardiovasculares, los problemas oncológicos, los controles de salud habituales y la vacunación calendario”.

Para el especialista, “esto tiene que ver con una fuerte política de vacunación que llevó adelante la provincia donde ya hay un importante número de bonaerenses que se encuentran vacunados con al menos una dosis”.

A todo esto, como se dijo, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró ayer que se produjo una “caída estrepitosa en pleno invierno” de los casos de coronavirus en la provincia, lo que derivó en que más del 50 por ciento de las clínicas y hospitales del distrito no tengan pacientes internados por la enfermedad.

“Fue un trabajo inmenso y eso produjo la caída estrepitosa de los casos en pleno invierno”, dijo Kreplak al referirse al operativo de vacunación en la provincia de Buenos Aires, y destacó que la baja en los contagios se produjo “en un período donde siempre hay enfermedades respiratorias”.

El parte de la cartera sanitaria de ayer informó 111 muertos en las últimas 24 horas

El funcionario provincial indicó que “el trabajo” de vacunación viene desde hace mucho tiempo, y precisó que en julio pasado se vacunaron 3.500.000 personas con la primera dosis y 1.500.000 con la segunda. “En agosto fuimos casa por casa”, remarcó, y destacó que el operativo de inoculación también se dio en colectivos itinerantes y en el Tren Sanitario que recorrió diversos lugares de la provincia de Buenos Aires.

Sobre la evolución de la pandemia, Kreplak aseguró que la provincia registra “quince semanas de baja de los casos, estamos muy bien. En 41 distritos, no hubo fallecidos durante todo agosto”.

Al ser consultado sobre la tercera ola, el ministro respondió que “la variante Delta no se ha visto todavía en Sudamérica, si se ha visto en el hemisferio norte y se dio a una velocidad que ya se debería haber producido acá, porque en países como Inglaterra o Estados Unidos se produjo el pico en cuatro semanas y acá todavía no, lo que no sabemos si se va a producir más lentamente”.

LOS CASOS

Como se dijo, otras 111 personas murieron y 3.531 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 112.962 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.215.332 los contagiados desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a lo informado ayer por el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria indicó además que son 2.247 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 42% en el país y del 43,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, en tanto, el total de inoculados asciende a 45.917.635, de los cuales 28.553.239 recibieron una dosis y 17.364.396 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 51.970.024. De los 5.215.332 contagiados, el 94,19% (4.912.390) recibió el alta y 189.980 son casos confirmados activos.

Ayer, concretamente, se registraron en la provincia de Buenos Aires 974 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 221; en Catamarca, 199; en Chaco, 63; en Chubut, 80; en Corrientes, 147; en Córdoba, 447; en Entre Ríos, 101; en Formosa, 48; en Jujuy, 33; en La Pampa, 40; en La Rioja, 30; en Mendoza, 129; en Misiones, 33; en Neuquén, 53; en Río Negro, 81; en Salta, 98; en San Juan, 38; en San Luis, 54; en Santa Cruz, 17; en Santa Fe, 164; en Santiago del Estero, 98; Tierra del Fuego, 21; y en Tucumán, 362.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 86.361 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 22.735.338 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.