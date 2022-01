La Provincia también vuelve al teletrabajo para “ahorrar” en electricidad

El Gobierno bonaerense adhirió ayer a la disposición del gobierno nacional y resolvió que hasta hoy los trabajadores de la administración pública cumplan sus tareas de manera remota para reducir el consumo eléctrico en plena ola de calor.

La medida, se informó oficialmente, busca evitar la sobrecarga del sistema eléctrico, que manifestó grandes problemas hace pocos días y que el martes dejó sin luz a unos 700 mil usuarios del Conurbano y la ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, la administración bonaerense decidió plegarse a la disposición nacional y los empleados públicos ya ayer trabajaron de manera remota a partir del mediodía.

Fue a través del decreto 2022-15 que el gobierno de Axel Kicillof estableció “a los fines de reducir el consumo de energía eléctrica, los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las 12 horas, que las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público provincial deberán realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible, y se abstendrán de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo”.

Prevé también que debe instruirse “a los distintos organismos para que implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales”.

Exceptúa de esta modalidad de trabajo remoto al personal dependiente de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas; de la policía de la provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad; del Servicio Penitenciario Bonaerense; que se desempeñe en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral dependiente del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual.

También queda excluido el personal hospitalario del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida; comisionado en el marco del “Operativo Sol 2022” y de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial.

El artículo 4 del decreto provincial detalla que “la presente medida no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras”, en tanto el artículo 5 invita a las municipalidades a adherir a la medida.

La medida bonaerense, como se indicó, va en línea con el Decreto 16/2022 publicado en el Boletín Oficial de la Nación y con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur. Allí se establece el trabajo remoto hasta hoy en la Administración Pública “en virtud de la necesidad de reducir el consumo de agua y energético frente a las altas temperaturas”.

La decisión fue anunciada además por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, que al momento de hacerlo habló de “asueto” y no de trabajo a distancia. También el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se había referido a la medida en los términos de un “asueto”, como si se tratara de un cese de activides estatales, lo que generó confusión. Más tarde, la propia Cerruti tuvo que salir a aclarar en la prensa que en rigor lo que se establecía era el “trabajo a distancia” a partir del mediodía, unificando criterios con el decreto presidencial.

Larreta tomó distancia

La medida dispuesta por la Nación, y a la que adhirió la Provincia, no fue compartida por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que en cambio cuestionó: “A la gran mayoría los tenemos abocados al cuidado de la pandemia. No podemos hacer que no vayan a trabajar”, dijo, adelantando que no adherirá.

Durante una conferencia de prensa en la que volvió a diferenciarse del oficialismo, el mandatario justificó que en la ciudad de Buenos Aires “no podemos aflojar” en las tareas presenciales y que “la prioridad” es sostener el actual esquema de trabajo.