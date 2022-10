Un acto “desangelado” y un llamado “con gusto a poco”

No fue un relanzamiento de gobierno. La jura de las tres nuevas ministras sirvió a Alberto Fernández para intentar minimizar el impacto en las políticas de género que ocasionó el portazo de Eli Gómez Alcorta, ausente durante el encuentro, y para realizar un desesperado llamado a la unidad del Frente de Todos (FdT) en la víspera de una nueva muestra de la división en la que está inmerso el oficialismo, como lo serán los tres grandes actos en conmemoración del 17 de Octubre.

Más de 500 personas se dieron cita al aire libre en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada, para participar de la asunción formal de Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), “Kelly” Olmos (Trabajo) y la puntana Ayelén Mazzina (Mujeres). Pero se trató de un acto un tanto “desangelado” con escaso volumen político: sólo dos gobernadores, Alberto Rodríguez Saá, que cedió a su secretaría de Género al gabinete nacional, y el formoseño Gildo Insfrán, que previamente había firmado un convenio en el ministerio del Interior, y un solo intendente del GBA, Juan José Mussi (Berazategui). Por lo demás, pareció una demostración auto celebratoria de las “Mujeres Gobernando”, tal como reza un chat interno del gabinete que en el último tiempo ha perdido influencia, y poco más. Hubo cánticos y hasta una militante feminista batiendo un redoblante mientras esperaba en su platea la llegada del primer mandatario.

Hubo presencia de jefes sindicales que no pudieron ocultar su incomodidad por la designación de la reemplazante de Claudio Moroni. “Nos sentimos ignorados”, soltó el triunviro cegetista Carlos Acuña antes del encuentro. A su lado estaba otro integrante de la conducción, como Héctor Daer, que pese al gran vínculo con el Presidente aún no pudo convencer a sus pares de mesa chica para que el jefe de Estado sea invitado al encuentro previsto en Obras Sanitarias, desde las 11, para celebrar el Día de la Lealtad. Es que ese día emblemático para el peronismo, la central obrera presentará su “brazo político” para negociar candidaturas a las próximas elecciones y algunos dirigentes no quieren que esa movida sea “opacada “con la presencia de Alberto Fernández.

También hubo una delegación de gremialistas afines al kirchnerismo que, acompañados por el camporista Andrés “Cuervo” Larroque, llegaron a último momento desde la conferencia de prensa en la que detallaron la logística de la marcha a Plaza de Mayo por el 17-O. Antes el ministro bonaerense, que oficia como vocero de Máximo y Cristina, volvió a reclamar una mejor distribución del ingreso –dijo que hoy el “reparto entre el capital y el trabajo es una tragedia”- y a fustigar el acuerdo con el FMI, en la misma jornada en la que Sergio Massa mantuvo reuniones con los ejecutivos de Washington. Es que se espera que el próximo lunes por la tarde haya, al menos, un elíptico cuestionamiento al ajuste fiscal en marcha.

Se sumaron dirigentes sociales, como Emilio Pérsico, que preparan para el lunes 17 un homenaje propio en el estadio de Laferrere. Tampoco se espera que en ese escenario esté presente el Presidente.

Al cierre de esta edición, seguía siendo una incógnita en qué ámbito estará el jefe de Estado, y también titular del PJ nacional, para conmemorar una fecha tan cara al peronismo. Esa “soledad” presidencial, como observa más de un funcionario, habla por sí solo del actual esquema de poder del FdT. Por eso el “gesto de autoridad” que asimilaron en Casa Rosada a la designación de las tres nuevas integrantes del gabinete, cayó en saco roto en los otros sectores de peso del FdT.

Casi al final de su discurso, que resultó opacado porque en paralelo Marcelo Gallardo presentaba su renuncia como DT de River, el Presidente dio un mensaje en clave electoral hacia la interna oficial: “La separación no tiene sentido. Para ganar, como dice la marcha, debemos estar unidos”. No pareció conmover a muchos. A pocos metros, lo escucharon dos “enemigos íntimos” como Larroque y el propio Moroni, que durante casi dos años soportó una incesante embestida del camporismo.