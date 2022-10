¿Qué crisis?: De Paul y Tini se mostraron juntos, ¿para desmentir rumores?

Era crisis, y crisis terminal: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se habían separado, luego de que ella dudara cuando le preguntaron si amaba al futbolista, y de que se conociera que la familia de ella no ve con buenos ojos la escandalosa relación de la chica Disney, que lleva una vida pública meticulosamente ordenada.

Era terminal, y solo estaban esperando al final del Mundial para anunciarlo, para no seguir así complicando la vida profesional del jugador, hoy marginado del Atlético de Madrid porque en lugar de ir a entrenar se fue a una entrega de premios con la cantante. O para que Tini no fuera señalada como la culpable de un mal desempeño de De Paul.

Era tan terminal que incluso se dijo que De Paul había ido a aquella entrega de premios “desesperado”, para intentar que el lazo entre ambos no se rompiera, y que por eso le mintió a su equipo.

Era terminal, porque De Paul estaba atravesando un mal momento, futbolístico y también personal, a causa de su lío mediático y judicial con su ex, Camila Homs. Que, para colmo, viajará a Qatar para que los hijos de la pareja puedan alentar a su padre, noticia que no cayó bien en el campo de Tini.

Era terminal la crisis. Pero ahora parece que no tanto: Tini y De Paul, al menos para las cámaras, siguen juntos. Se reencontraron en Madrid, y las cámaras de los curiosos los capturaron paseando por la capital española, donde el jugador trabaja, y disfrutando disfrutando un café al aire libre. Sin esconderse. Al contrario: mostrándose públicamente. ¿Para desmentir tanta versión?

Los rumores habían llegado desde el entorno de Homs, quien abordada al respecto fue enigmática: dijo que “no tengo nada para decir”, al ser un tema que no la involucraba directamente, pero acto seguido lanzó un “no me sorprende”. Para la ex de De Paul, su marido anda en una de esas crisis de los tipos que los hacen dejar a su pareja por alguna muchachita joven que promete una vida glamorosa. De hecho, una de las objeciones de la familia Stoessel en torno a De Paul era que al separarse mientras se conocían, la relación entre Tini y De Paul carga con ese peso.

De Paul viene manteniendo silencio casi total en redes desde el episodio del evento que le valió la marginación de su equipo. Un silencio que alimentó los rumores. Sin embargo, instantes antes de desaparecer de las redes, justo antes de ese evento por el que se escapó de su equipo, De Paul había escrito algo que lejos estaba de reflejar una crisis: “Brillá. Será una noche mágica por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas porque vos sos magia. Te merecés esto y mucho más por tanto amor y dedicación a lo que hacés. No hay límites ni sueños con los que no puedas. Te admiro”.

Esta historia continuará...