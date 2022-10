Destacan aumento de la venta de inmuebles en el último año en la Provincia

La compraventa de inmuebles en septiembre en la provincia de Buenos Aires fue 12,98 % superior a la del mismo mes de 2021, según informó hoy el Colegio de Escribanos bonaerense, aunque advirtió que todavía "no es posible definir un signo de recuperación de la actividad".



De acuerdo con las estadísticas relevadas mensualmente por la entidad, en septiembre se contabilizaron 8.875 escrituras, frente a las 7.859 de un año atrás.



En lo que respecta a la comparación con el mes anterior, también se evidenció una suba del 2,29 % ya que en agosto se habían realizado 8.676 operaciones.



“Las estadísticas están reafirmando algo que venimos advirtiendo en los últimos meses. Hay un leve crecimiento en los valores pero eso no puede definirse aún como un signo de recuperación de la actividad”, explicó Diego Leandro Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.



Siguiendo con el análisis de las operaciones, en septiembre se contabilizaron 909 hipotecas.



Este número representó una suba intermensual del 3,29 % (880 había sido el valor de agosto) y un aumento interanual del 43,15 % (635 hipotecas en septiembre de 2021).



“La recesión y la inflación son los principales factores que hoy están condicionando al mercado en general, y en particular al inmobiliario. Estimamos, por las variables observadas, que transitaremos los próximos meses en un contexto de desaceleración de la actividad económica”, analizó Molina.