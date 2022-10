El hincha de Gimnasia que puede perder la vista pide ayuda para costear los gastos médicos

La represión policial en el partido entre Gimnasia y Boca, que se cobró la vida del hincha César “Lolo” Regueiro, también tuvo otra parte feroz con el sufrimiento de varios fanáticos del Lobo que sufrieron las consecuencias. Uno de los casos más graves es el de Rodrigo Arballo, que fue baleado en un ojo y que tiene serias chances de perder la visión.

Rodrigo, que hace unos días fue operado también por una fractura maxilofacial producto del balazo en la cara, ahora necesita a través de sus familiares está pidiendo ayuda económica para poder costear los gastos que le generó las distintas intervenciones más la medicina que necesita.

"Yo viví toda la vida de eso. Es todo muy triste, porque yo con 38 años siento que me arruinaron la vida y no hay nada que sane el dolor de perder un ojo. En pensar que se vienen muchas más operaciones y todo los problemas psicológicos que me quedarán por este dolor, vivo triste y llorando todos los días", reveló el simpatizante tripero y agregó: "No me puedo recuperar anímicamente", en diálogo con EL DIA.

En este contexto, difundieron una cuenta para quienes deseen colaborar. El alias para realizar una transferencia es Ventidos.rodrigo

Arballo, que aún permanece internado había asegurado que "la Policía actuó de manera planificada y que fue raro todo lo que pasó".

“Llegué 20 minutos antes del partido y las puertas ya estaban cerradas, algo que nunca se había visto. Estaba contra la valla con mi ticket en la mano y empezaron a empujarme. Cuando me dio vuelta para ver qué pasaba recibí el disparo en la cara. El policía estaba a un metro. Después de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmayé. Mi señora tiene nueve balazos en la espalda”, relató.

Su hermana lo encontró inconsciente y lo llevó como pudo hasta el hospital. “Me arrastró hasta el auto que estaba a unas 15 cuadras y me llevó al hospital San Martín, en donde no quisieron atenderme. Después de eso me llevó al Rossi en donde me dejaron internado”.

“La Policía ya sabía lo que iba a hacer. Estaba todo planeado. Fui a ver muchos partidos, con más gente que la que había contra Boca y nunca había pasado algo así. Para mi hubo algo planificado”, aseguró.

Rodrigo, un "tripero de ley", es consciente que él si "está para contarlo", y lamenta mucho el fallecimiento de Lolo, por que el pide justicia. Pero claro, las graves secuelas del ataque hacen que transite sus días cargados de incertidumbre casi desesperante: no sabe si podrá volver a ver como hasta el jueves a la noche, y además, confirmó que no podrá volver a trabajar como chófer de un transporte junto a su mamá hace 17 años.