La votación visibilizó las grietas en las principales fuerzas

Si bien la media sanción que Diputados le dio al Presupuesto 2023 trajo algo de alivio al Gobierno dejó expuestas algunas de las tantas diferencias que caracteriza al Frente de Todos, como sucedió con el rechazo de cinco diputados de extracción sindical al articulado que exigía el pago de Ganancias a jueces y empleados judiciales. La votación en particular en una maratónica sesión, además, despertó la furia de la CGT que vio sucumbir el articulado dedicado a asistir a las obras sociales en unos $175 mil millones. Para la oposición, en tanto, la larga jornada expuso diferencias entre el PRO y la UCR, pero en ambos espacios coincidieron en disparar contra el bloque libertario que, con su ausencia, posibilitó la aprobación de un nuevo impuesto a los viajes aéreos.

Las chicanas por la “tasa Milei”, que vio la luz bien temprano por un solo voto de diferencia, unificó los discursos de los diputados de Juntos por el Cambio que dispararon contra el locuaz economista y sus compañeros de bancada por abandonar el recinto una vez concluida la votación en general de la ley de leyes. Lo acusaron de no cumplir su palabra de ser firme en el rechazo a cualquier nuevo tributo y sembraron suspicacias sobre si no habría influido en su sorpresiva retirada su anterior vinculación al concesionario Aeropuertos Argentina 2000. “Misteriosa ausencia de los libertarios defensores de la baja de impuestos”, apuntó, mordaz, Fernando Iglesias (PRO).

Lo cierto es que la jornada había comenzado con nuevas desconfianzas en el armado opositor luego que una decena de diputados del radicalismo ayudaran al oficialismo a lograr el quórum en contraposición a la postura que adoptaron sus pares del PRO y de la Coalición Cívica. Al momento de la votación en general del Presupuesto, sólo algunos integrantes de la UCR acompañaron la media sanción de la iniciativa que despertó la sonrisa madrugadora de Sergio Massa, presente en el recinto.

Mientras, consciente del rechazo opositor y de la promesa que le había dado unas horas antes a la Mesa de Enlace, el ministro de Economía resultó el factotum de la decisión del oficialismo de retirar el proyecto que delegaba en el Ejecutivo un aumento de las alícuotas de las retenciones a las exportaciones.

Como sea, no todo fue triunfo para el FdT: JxC y otros bloques minoritarios lograron bloquear los artículos 127 y 128 que fijaban un fondo estatal para costear los tratamientos y medicamentos complejos y la financiación de la cobertura de la discapacidad con el objetivo de oxigenar las arcas de las obras sociales. El malestar de los jefes sindicales no se hizo esperar: en teoría tenían el compromiso de Massa y del vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, de contar con esa asistencia.

“Es un desastre para las obras sociales. Al final, Cristina siempre tiene razón, le dan un aumento del 114% a las prepagas y no les interesa cuidar a las obras sociales sociales sindicales”, expresó una fuente gremial consultada que, vale decir, no siempre coincide con la Vicepresidenta.

Justamente hubo cinco diputados de extracción sindical que votaron en contra del pago del impuesto a las Ganancias de magistrados e integrantes del poder judicial, entre ellos los kirchneristas Sergio Palazzo (La Bancaria) y Vanesa Siley (Judiciales). El argumento fue que la enmienda afectaba a los trabajadores y el sempiterno apotegma de que “el salario no es ganancia”. Como sea, quedó demostrado que ese apartado del Presupuesto no había sido consensuado dentro la variopinta coalición oficialista. Distinta suerte corrió la exención a ese tributo que beneficia a miles de choferes de camioneros que resultó aprobada en particular.

El Gobierno descuenta que el Presupuesto 2023 tendrá un paso sin sobresaltos por el Senado, donde puede lograr una mayoría circunstancial con la asistencia de tres aliados de Misiones, La Rioja y Río Negro. Ayer a la madrugada Máximo Kirchner, que no había dado quórum, apareció al momento de la votación tal como viene sucediendo en las útimas sesiones y acompañó la iniciativa. En el cristinismo miran para otro lado cuando escuchan las advertencias de los diputados del Frente de Izquierda que consideraron que se trataba de un presupuesto “de ajuste”. Por ahora, el pacto entre la vice y Massa aleja cualquier fantasma que se repita una votación como la sucedida con la del acuerdo con el FMI en la que los delegados de Cristina en el Parlamento le dieron la espalda al entendimiento.