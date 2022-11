“El problema de Argentina es su mala reputación”

El problema de la Argentina no es tanto su deuda o su déficit, sino que “nadie confía en el país”. Eso es lo que opina el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs. Conocedor de América latina, es director del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Columbia y miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, que participó -a través de una videoconferencia- de las Jornadas Monetarias y Financieras que cada año realiza el Banco Central.

“La Argentina no tiene pésimos fundamentales (así se llama a los datos claves de la economía), pero no tiene confianza en los mercados financieros. El problema del país es su reputación, no su realidad”, afirmó.

Y fue más allá: “Si se comparan los balances fiscales de Argentina y Estados Unidos, preferiría tener el de Argentina, con menores deudas y déficits más bajos. Si de los balances se sacara el nombre Argentina, nadie estaría muy preocupado”.

El problema de la poca credibilidad del país hace, entonces, explicó Sachs, que hasta cuando vienen montos bajos de refinanciación de deuda se genere una crisis.

“El país tiene mala reputación, no puede recibir un préstamo, entonces empeora su reputación porque no puede refinanciar sistemáticamente sus deudas. Eso es una crisis financiera autocumplida, y es algo que el sistema financiero internacional tiene que abordar. Es un fracaso profundo del mercado, y no es normal, porque nuestras instituciones no abordan este tipo de pánico financiero”, dijo el economista.

Además, recomendó “reformar el sistema monetario y financiero internacional nuevamente”, porque el actual es “algo raro” e “intrínsecamente injusto” ya que dificulta el financiamiento de los países en desarrollo, en especial, para las transformaciones energéticas.

“Es tiempo de un nuevo sistema monetario y financiero internacional para incorporar a China”, a un “mundo multipolar”, a las “monedas digitales de los bancos centrales” y para “acortar la brecha financiera brindando enormes cantidades de financiamiento oficial de los bancos de desarrollo”, dijo Sachs.

“El sistema de Bretton Woods llegó a su fin”, advirtió, respecto de la conferencia que dio inicio al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial.