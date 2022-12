Enfrentó a motochorros y evitó un robo: la historia del delivery héroe

Sin medir peligro alguno, un joven de 27 años que trabaja como delivery para ganarse el pan de cada día, arriesgó su vida al iniciar una persecución a dos motochorros que en las últimas horas fueron detenidos luego de intentar asaltar a una mujer en el barrio de La Loma.

Tal como informó EL DIA en su edición anterior, la chica se había visto sorprendida por dos delincuentes a bordo de una Keller 110, que sin mediar palabra, quisieron arrebatarle su moto en 24 y 36.

Pese a forcejear con violencia, zamarrear y amenazar, no tuvieron éxito y se dieron a la fuga.

Fue en ese momento que Alexis Reymundo, un repartidor que se encontraba en horario de trabajo, intentó ayudarla y sin dudarlo, persiguió a los hampones que intentaron escapar a toda velocidad.

Producto de la maniobra del delivery “justiciero”, finalmente en la zona de 46 y 23 los malvivientes chocaron contra un automóvil Peugeot 308 resultando heridos ambos con lesiones leves.

Tras la secuencia de película, al lugar arribaron agentes policiales alertados por vecinos de la zona que fueron testigos del hecho.

En este contexto los ladrones quedaron a disposición judicial luego de ser llevados a la comisaría Cuarta, en tanto que el repartidor “héroe” terminó con fracturas de tibia y peroné.

En contacto con este diario, el muchacho, quien se encuentra internado en el Hospital Rossi, contó con detalle lo que significó para él enfrentar a los motochorros: “Todo empezó en 24 y 36. Crucé todo por la plaza. En 26 y 38 se subieron a la moto y comenzó la persecución por 26; en 43 chocan contra un automóvil. Ahí caen, me bajo de la moto, los agarro y les pego. Cuando me levanto a lo último, me quiebro una pierna”, reveló.

A su vez, como consecuencia de lo sucedido, Reymundo, que en ese momento llevaba puesta la camiseta suplente de Gimnasia, afirmó: “Tengo fractura de tibia y peroné”.

Alexis está con un yeso que le cubre toda su pierna izquierda, pero no se arrepiente de su arriesgado accionar.

“Ahora lo estoy tomando con calma. Esta vez es mas jodido que antes. La voy a pelear. No se sabe que es lo que va a volver a pasar. Vamos a hacer lo posible para no perder la pierna”, dijo.

EL “HÉROE” QUE PIDE JUSTICIA

El joven delivery hincha de Lobo resaltó la necesidad de que los delincuentes “paguen” y “no queden en libertad” luego de poner en juego su integridad física.

“Quiero que estas dos personas queden presas y no vuelvan a salir. Quiero que la paguen. Yo tuve dos años y siete meses con la pierna para recuperarme y por agarrar esto hoy en día, tengo que volver a luchar todo lo que ya luché”, relató.

Alexis había tenido un accidente el 16 de mayo del 2020, luego de haber sido embestido por un taxi en la zona de 5 y 83.

“Tuve 9 operaciones y estuve mucho tiempo internado. Estuve a punto de perder la pierna”, remarcó.

Según pudo recordar el joven, los ladrones descartaron un arma en una de las plazas de la zona y tenían un cuchillo en su poder.