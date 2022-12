VIDEO. Ataque de furia: una mujer fue arrastrada en el capot de un auto en Mendoza

Una mujer terminó arriba del capot de un automóvil en Mendoza. Todo comenzó cuando en un trueque de vehículos, una de las partes reclamó que a los pocos días se le rompió la cadena de distribución.

Acto seguido, el presunto damnificado, se hizo presente en el domicilio de la mujer, donde allí se encontraba en la vereda un auto marca Mercedes Benz (que él mismo entregó a cambio de dos motos, dinero), y tenía la intención de poder llevárselo nuevamente.

La víctima de este hecho, explicó que estaba predispuesta a poder hablar y hacerle frente a su solicitud, pero la reacción del hombre parece no haber sido la mejor: decidió subirse al coche y ponerlo en marcha.

“Me pongo adelante y me atropella en la panza. Cuando él le da arranque caigo contra el capot y me sostengo, porque salió de mi casa andando y no se frenó. Fui sostenida todo el tiempo”, indicó la mujer a un medio radial.

A su vez, después de los gritos y de la escena que había montado el hombre, ella confesó que "me gritara que me bajaba". "He quedado muy mal porque hasta en un momento ví que tenía un cuchillo con el cual me amenazaba", se sinceró.

Según precisaron medios locales en las últimas horas, el conductor del vehículo fue detenido y ambas partes “se realizaron acusaciones cruzadas”, por lo que se les solicitó presentarse en la fiscalía para formalizar sus denuncias.

Antecedentes en Córdoba

En la madrugada del domingo, dos efectivos policiales fueron arrastrados arriba del capot por un joven, que no permitía detener su marcha tras una orden policial. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2022-12-26-7-16-0-video-locura-en-cordoba-no-paro-en-el-control-y-se-llevo-puestos-en-al-capot-a-dos-policias-policiales)

El conductor del auto marca Volkswagen Gold Trend, que llevaba a otras dos personas de acompañantes, recibió el pedido de los uniformados para que detenga su marcha en las calles Rafael Núñez y Hugo Wast, pero como no lo hizo los policías se pusieron delante del vehículo.

Los efectivos, un hombre y una mujer, se mantuvieron firmes en su decisión de no dejarlo avanzar y se los llevó puestos en el capot, ya que ambos se subieron para evitar ser atropellados.

Uno de ellos resultó con lesiones en las piernas, por lo que fue trasladado al Policlínico policial, donde fue diagnosticado con traumatismo en un miembro inferior.