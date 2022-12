La Selección volvió a sacar a la gente a la calle

Alguien dijo alguna vez, que para poder gozar, primero hay que saber sufrir. Y esto aplicó perfectamente para lo que sucedió ayer por la tarde mirando el segundo tiempo del partido contra Australia. Parecían palabras escritas mirando este partido por los Octavos de Final del Mundial de Qatar.

Cuando parecía que disfrutaríamos de un triunfo tranquilo, 2-0 y con posibilidad de aumentar, hubo dos llegadas solas de los australianos que nos hicieron detener la respiración. Por un segundo nos tapamos los ojos, no quisimos mirar entregándonos al relato de la tele y esperando no escuchar el grito de gol de Australia.

Primero fue una fantasmal aparición de Lisandro Martínez cruzando justo ante el disparo rival que quedaba cara a cara con Emiliano Martínez; y en el último segundo del partido, una tapada monumental de Dibu, ahogando el empate de los “Socceroos”.

“Qué manera de sufrir. Merecíamos ir ganando tres o cuatro a cero y terminamos sufriendo. Pero bueno, ganamos y es lo que importa”, analizaba un padre que llevó a sus hijos a festejar, apoyado en una columna cerca del Pasaje Dardo Rocha. Es que otra vez, la mítica esquina de 7 y 50 se vistió de fiesta, con banderas, camisetas, gorros, trompetas, todo sirvió para desatar la alegría por la victoria de la Selección y el pase a Cuartos de Final, en un atardecer de sábado soñado.

Grandes y chicos mostrando toda su alegría en 7 y 50 / Dolores Ripoll

Las cábalas están a pleno desde hace una semana. Tras la caída en el debut con Arabia Saudita, se cambiaron lugares y compañeros de partido. El sábado anterior con México se inició un nuevo ritual, que como se pudo siguió entre semana el miércoles ante Polonia, y ayer otra vez se desplegó a pleno.

Asados, picadas, almuerzos en casas que se prolongaron para llegar al partido. Todo el mundo trató de cerrar la jornada laboral o de quehaceres sabatinos al mediodía. Los que tuvieron una pileta a mano, calmaron el calor con algún “chapuzón”.

Las actividades deportivas de los más chicos quedaron reducidas a la mañana; los almacenes y súpermercados recibieron a desesperados compradores de provisiones para que nada falte para el encuentro con los amigos para ver el partido.

La misma camiseta. Los lugares frente a la tele. Todo estuvo calculado. Y hasta para aquellos que decidieron ver el partido en soledad, por que no se bancan escuchar comentarios de los ocasionales compañeros de “platea”.

Por segunda vez en el Mundial, la gente tras la victoria ante Australia, fue a festejar a 7 y 50

“El sábado pasado con México me tocó trabajar en el kiosko, así que lo vi solo, no me junté con nadie. Así que cábalas son cábalas y no hay que romperlas”, comentaba un comerciante cercano a Plaza San Martín, mientras la tarde empezaba a caer, y las primeras sombras de la noche a aparecer sobre la Ciudad.

Una vez más, a medida que se acercaba la hora de inicio del partido, las calles fueron quedando desiertas.

El centro platense fue una desolación, y solamente algunos bares que pusieron televisores en sus salones, recibieron a los clientes que aprovecharon algún menú “mundial” de esos que se han preparado para ver los partidos de Argentina, algo rápido de digerir ya que por los nervios no había muchas ganas de comer, sino “picar” algo.

La ansiedad iba en aumento, y las calles iban quedando vacías. Algunos pocos negocios abiertos (kioskos, rotiserías, alguna heladería) y no mucho más.

De a poco el ritmo frenético de todo el mundo querer llegar a tiempo a un lugar desapareció y las calles quedaron desiertas.

Durante las dos horas de partido el tiempo quedó detenido en las calles, mientras que adentro, en hogares, bares y restaurantes el corazón latía fuerte.

Bares y restaurantes recibieron gente para ver el partido / Dolores Ripoll

El gol de Lionel Messi fue una explosión, un grito contenido que retumbó en todas partes. El equipo jugaba con mucha paciencia y buscaba entrarle al elenco australiano que se agrupaba bien atrás.

El descanso llegó con algo de alivio, ya ganando 1-0. Sirvió para pararse de la silla o el sillón elegido, salir a fumar, tomar algo o ir al baño. Alguno hasta incluso se hizo una escapada para comprar algo por el barrio y volvió.

En el segundo tiempo el gol de Julián Alvarez nos dio tranquilidad y eso de sentir que no habría sobresaltos. Argentina estaba más cerca del tercero que Australia de descontar.

Pero sin embargo el gol australiano llegó, con un poco de mala suerte por que pegó en Enzo Fernández y descolocó a Dibu Martínez, pero la cosa estaba 2-1. Quedaban 13 minutos... ¡más el descuento!

El próximo viernes a las 16 Argentina volverá a jugar y las cábalas a repetirse una vez más

En esos momentos se cruzaron los dedos, algunos empezaron a rezar, otro hicieron promesas, todo era válido para sentir que uno desde su lugar ayudaba en algo a ganar al equipo de Scaloni.

Las antes descriptas jugadas donde “los Martínez” nos salvaron, Lisandro con un cruce magistral y Emiliano con una atajada memorable, pasaron y lo único que pedíamos era el final. Y tras el pitazo del árbitro polaco Szymon Marciniak, se desató la locura una vez más. Interminables abrazos y el “Vamos Argentina carajo” en la boca.

Casi automáticamente terminado el juego en toda la Región se empezaron a escuchar bocinazos. En Ensenada, en Berisso y en La Plata salió la gente a la calle a festejar con sus camisetas y banderas.

Autos, camionetas, motos, bicicletas desde los distintos barrios enfilaron para el centro platense, puntualmente buscando como el miércoles pasado tras vencer a Polonia, la esquina de 7 y 50.

Grupos de jóvenes disfrutando de este momento de felicidad en un Mundial, y en muchos casos por primera vez. Los que peinan canas recuerdan las alegrías de la mano de Diego en México `86 ó el camino a la final del equipo del `90 en Italia. Más acá en el tiempo, lo que fue el equipo de Sabella en Brasil 2014 que llegó a la final.

Amigos de Ensenada con bandera y todo para alentar a la Selección / EL DIA

Las generaciones se van juntando, padres con sus hijos en los hombros con las caras pintadas caminan para los festejos. El “Argentina, Argentina”, que se canta a cada rato, como también el hit del grupo La Mosca, que cantan hasta los propios jugadores en el vestuario: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial; y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

La noche ya se instaló en la Ciudad y nadie quiere irse. Las bocinas se siguen escuchando. El pueblo está feliz, como en todo el país, donde salió a festejar este tercer triunfo consecutivo en una semana.

Ahora se vendrán varios días para que el corazón se recupere después de lo vivido ayer. Se viene Países Bajos (bah, Holanda) con quien varias veces nos vimos cara a cara en diferentes Mundiales. Llegará una nueva logística y plan para ver el partido. Será el próximo viernes a las 16 (un Feriado puente), casi como un sábado, donde no habrá horarios de escuela, ni oficina ni bancos.

Dicen que para poder gozar, primero hay que saber sufrir, y en eso anda Argentina, ilusionándonos.

Grupo de amigos de calle 26 y 63 y su ritual de juntarse en una casa / EL DIA