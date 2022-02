Útiles en la cuenta regresiva: “Temporada alta” en librerías y papelerías

A pocos días del comienzo de las clases (el ciclo lectivo se iniciará el próximo miércoles) las librerías- papelerías de la Región muestran un movimiento particular de madres y padres que concurren con largas listas de útiles escolares. Cuadernos, lápices, “pinturitas”, gomas, sacapuntas, escuadras, lapiceras, compases, mapas y transportadores son algunos de los elementos del conjunto que tendrán que cargar en sus mochilas, en tres días más, los alumnos de la escuela primaria y del nivel secundario.

La “temporada alta” de venta de útiles escolares se manifiesta en estos días en todo su esplendor. En una librería de 11 entre 58 y 59, por caso, el movimiento de clientes que van por lo que necesitarán sus hijos los primeros días de clase es incesante. Lo mismo en otra firma con locales en la avenida 7 entre 56 y 57 y en 49 entre 6 y diagonal 80, donde se forma en estos días tal cola de vecinos que en la puerta se advierte con un cartel que “se repartirán números hasta 30 minutos antes del horario de cierre”, lo que está estipulado para las 19.30.

Al hablar de costos, se sabe que todas las estimaciones dependen de las marcas, las calidades y los precios que defina cada comercio, y los números suelen diferir y hasta por mucho entre un local y otro. Incluso, como ocurre con la venta de otros artículos se observa también dentro del rubro una gran dispersión de precios aún en el mismo producto.

Sin embargo, según se señaló desde la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), entidad que este año efectuó un relevamiento entre los doce principales proveedores del sector, se puede hablar de un aumento internanual en el costo de la canasta escolar de entre 53 y 55 por ciento, “un poco por encima -recalcó un dirigente del sector- de la inflación general”.

Entre las librerías platenses se calcula, a grandes rasgos, que armar la mochila en este 2022, no justamente con los artículos más caros sino con productos de calidad media, costará alrededor de 5.000 pesos. Aquí van algunos ejemplos de precios: los lápices se adquieren dentro de un rango de entre 25 pesos y 90 pesos; los lápices de colores, entre 250 pesos y 400 pesos en las marcas reconocidas; las lapiceras, desde 40 pesos en adelante y las carpetas entre 250 y 800 pesos. Las hojas, tamaño tradicional, pueden llegar a pagarse hasta 2.000 pesos el “pack” para todo el año.

Pero tal es la disparidad de valores que, por caso, hay cartucheras de 300 pesos pero también de 3.000 pesos; y hasta en el rubro cuadernos la gama de la oferta se estira desde los 90 pesos hasta los 800 pesos.

Entre lo más caro suelen estar las mochilas, y este año un precio promedio ronda por los 1.800 pesos, aunque por una con carro y luces se puede llegar a gastar hasta 18.000 pesos.

Alberto Velázquez, de la librería de 11 entre 58 y 59, afirmó que como son varios los elementos que componen el conjunto de útiles, hay padres que le llevan la lista y la dejan en el local, para pasar a buscar todo el material en las vísperas del inicio de las clases. “Justo en este rubro no han aumentado tanto las cosas y no estoy escuchando quejas”, dijo. En ese local, las lapiceras se venden en un precio promedio (las hay más caras y más baratas) de 80 pesos; la goma de pegar, la chica a 120 pesos y la grande a 180 pesos; las lapiceras a 70 pesos; la goma de borrar, a 40 pesos, el sacapuntas entre 40 y 90 pesos, según el tamaño; los lápices, a 70 pesos; y el set de lápices de colores, entre 200 y 300, según la calidad. Uno de los útiles más requeridos en ese negocio es el cuaderno tamaño estándar con espiral, que cuesta 250 pesos. “Acá carpetas no piden mucho; solamente para un grado de una escuela determinada”, comentó Velázquez.

TRANSPORTE ESCOLAR

El transporte escolar es otro de los costos que algunas familias deben contemplar. El año pasado, pandemia mediante, fue muy poco lo que trabajó el sector, y para este ciclo lectivo, según indicó el presidente de la Asociación de Propietarios de Transportes Escolares de La Plata (APTELP), Rodolfo Bogarsukoff, “son muchas las bajas” y en ese sentido explicó que un gran número de los dueños de unidades “se enfermaron o se murieron de Covid o también por el tiempo sin trabajo la combi se arruinó y se quedaron sin móvil”.

Según evaluó el dirigente de los transportistas, hay demanda de familias que acuerdan pagar los 9.500 pesos promedio que se piden para llevar a un chico o una chica a la escuela y luego a su casa. “Aumentó un 30 por ciento en relación al año pasado -dijo Bogarsukoff-, bastante por debajo de la inflación general que rondó el 50 por ciento, y eso que el gasoil se fue de 35 a 93 pesos y que los insumos con los que nos manejamos, como las cubiertas, se incrementaron en algunos casos un 220 por ciento”.

Guardapolvos y uniformes

Guardapolvos, pintores y uniformes aportan su impacto en el presupuesto familiar cuando se aproxima “la vuelta al cole”. Para este ciclo lectivo, según se indicó en los comercios del rubro, se necesita gastar entre un 60 y un 70 por ciento más que el año pasado en la indumentaria escolar, varios puntos más arriba de lo que resultó la inflación general, de un 50 por ciento aproximadamente.

El clásico guardapolvo blanco arranca en 1.600 pesos, mientras que el estilo poncho, se consigue a partir de 1.200 pesos. En cambio, si hablamos de los uniformes que exigen los colegios privados, la indumentaria, desglosada prenda por prenda, cuesta: una chomba, 2.500 pesos; una remera, 1.500; un short, 1.500 pesos; un par de pantalones, 3.300 pesos; una camisa, 2.200 pesos; y una pollera, desde 3.000 pesos.

Lo que encarece mucho la vestimenta escolar, además, son los equipos para las prácticas de educación física, pues un conjunto de gimnasia ronda los 6.000 pesos.

En suma, vestir a los chicos que asisten a distintos niveles de enseñanza de gestión privada costará desde 15.000 pesos, según se señaló.

Algo que avanza como modalidad en los establecimientos de enseñanza privada es el reemplazo de los uniformes tradicionales por los equipos deportivos.

En uno de los colegios privados de la Ciudad, las autoridades decidieron, en consenso con los alumnos, retornar al uniforme escolar y los estudiantes pudieron votar el modelo que van a utilizar este año: el uniforme tiene más rasgos deportivos. La idea fue terminar con el caos que se había generado en relación a la indumentaria que utilizaban los alumnos.

Barbijo: obligatorio y caro

Todavía con algunos cuidados para evitar una nueva reproducción acelerada de contagios de Covid, en las escuelas, ya sea primarias como secundarias, el barbijo, se sabe, es obligatorio. Entre la enorme oferta de tapaboca-nariz infantiles se presenta un kit que permite cinco días de uso durante 8 horas diarias, otro apto para 15 lavados y también con un máximo de 8 horas de uso, y el tricapa clásico, para un solo uso. El protector descartable cuesta unos 40 pesos y los lavables hasta 700 pesos.

Cabe señalar que según el protocolo sanitario que se envió desde la cartera educativa provincial a las escuelas, el barbijo será obligatorio en los niveles de enseñanza primario y secundario en las escuelas bonaerenses, mientras que en el nivel inicial (Jardín de Infantes) será optativo pero se recomendará utilizarlo.

También se informó, sin mayores precisiones, que en las escuelas públicas se entregarían barbijos gratuitos a los alumnos. Sin embargo, no hubo más datos sobre los distritos en los que se entregarán, de qué modo y si esa medida también incluirá a los colegios de gestión privada.

Según la Cámara Argentina de Papelerías y librería, la canasta escolar subió 55% este año

El transporte escolar tendrá un aumento promedio del 30% con respecto al año pasado

Manuales A todos los gastos que significa armar una mochila, comprar uniformes y guardapolvos y equiparlos con barbijos y alcohol en gel se le debe sumar los textos escolares que eligen los equipos docentes para transitar el año. Aún es una incógnita el aumento que traerán para este ciclo lectivo. A todos los gastos que significa armar una mochila, comprar uniformes y guardapolvos y equiparlos con barbijos y alcohol en gel se le debe sumar los textos escolares que eligen los equipos docentes para transitar el año. Aún es una incógnita el aumento que traerán para este ciclo lectivo.