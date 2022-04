VIDEO. La ONG Caballos en Libertad necesitan ayuda

Caballos en Libertad es una ONG platense que lleva diez años trabajando en el rescate y cuidado de estos animales, muchos de ellos en estado de salud delicado. Actualmente necesitan ayuda para poder acondicionar un nuevo hogar.

Esta ONG tiene la misión de ayudar y atender a todo caballo en situación de calle, con afecciones graves, patologías o falta de asistencia. Una vez que están aptos, siempre que su condición lo permita, pueden ser adoptados para tener una mejor calidad de vida, familia y espacio adecuado.

Los animales que tienen patologías graves, que necesitan cuidados constantes o son viejos, se quedan en el predio, donde cuentan con atención veterinaria durante las 24 horas. Una de las necesidades principales que tienen es la falta de voluntarios que estén dispuestos a disfrutar y aprender de un trabajo.

Cómo ayudar

Juan Oliden, veterinario especializado en caballos y encargado de “Caballos en Libertad”, contó que hay cerca de treinta voluntarios que se encargan de distintas áreas, desde las redes sociales hasta la atención en el campo. “Tenemos casi 50 caballos y los chicos hacen malabares para atenderlos todo el día”, agregó.

Quienes quieran sumarse, no necesitan tener experiencia o conocimientos previos pues hay personal que los capacita. No es necesario que el aporte de los voluntarios sea en el campo, hay distintas áreas para ayudar. En sus redes sociales se pueden encontrar las planillas de voluntariado y desde la ONG se pondrán en contacto.

Por otra parte, en los próximos seis meses se mudarán de predio a un lote prestado y así dejar de pagar el alquiler, lo que significa mayor ingreso para la atención veterinaria. Este nuevo lugar debe ser construido desde cero y contará con boxes para todos los animales, uno especial para internación y las demás instalaciones.

Aquellos que tengan la posibilidad de ayudar, pueden donar arena, cemento, cal, tosca, piedras, ladrillos, perfiles C y chapas, entre lo principal. La otra opción es donar por medio de transferencia bancaria a las cuentas indicadas abajo o apadrinar a un animal.

Qué hacer frente a un caballo herido

La ONG estableció, junto a otras organizaciones, un protocolo para quienes se encuentren con caballos lastimados, ya sea en la vía pública o privada. Lo primero que hay que hacer es la denuncia; “sin denuncia no puede actuar casi nadie”. La policía puede actuar de oficio para retirar el animal maltratado. Luego, se contactan con “Caballos en Libertad” para concretar la atención veterinaria.

Al momento de ser adoptados, tienen un proceso de seguimiento que en muchos casos es desfavorable. “7 de cada 10 caballos que damos en adopción vuelven porque no están en condiciones”, relató Oliden. Tenerlos en buen estado es un requisito fundamental para las familias ya que, si se constata que el animal no está bien, se lo retira: “si no lo quieren devolver, se hace un allanamiento porque están todos judicializados”.

Esta medida se implementó ante la situación reiterada de recuperar caballos en pésimo estado y darlos en adopción con una nueva vida pero, al hacer el seguimiento, detectaban que estaban peor o igual que antes. Les ha ocurrido que a una yegua debieron hacerle RCP por diez minutos y casi pierde la vida: “La saqué casi muerta. Le habían quebrado las cuatro patas”.

Para Oliden, los caballos son su pasión y se lo transmite a la familia: “Es muy gratificante para mi. Es mi forma de vida y si volviera a nacer, lo haría de nuevo. La expresión corporal es una parte fundamental en ellos para saber lo que les pasa”, contó.

Medios para donar:

BANCO SANTANDER RÍO SUCURSAL: 743

N° DE CUENTA : 003032 4

CUIT: 000000033715048219

CBU: 0720743520000000303240

NOMBRE: CABALLOS EN LIBERTAD ASOC CIV

Planilla de solicitud de Voluntariado: https://docs.google.com/forms/d/11sLUcX-1r9vpFVmsiygyUfmsO2SWw0QMyg2W5yHTEhE/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

Insumos básicos.

Comida (rollos, fardos, avena, balanceado).

Otras formas de colaborar por las redes sociales:

EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/caballos.enlibertad/

EN INSTAGRAM: caballosenlibertadlp

PÁGINA WEB: www.caballosenlibertad.org

MAIL (Adopciones): caballosenlibertad@hotmail.com.ar