Con los goles de Benedetto, Battaglia encontró alivio y volvió a sonreír: "Me voy contento"

El DT de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, se mostró "contento por el resultado y por el rendimiento" de su equipo, que le ganó anoche 2-0 de local a Barracas Central para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



"Más allá de que logramos el objetivo de clasificarnos a la rueda siguiente, me voy contento por el resultado y también por el rendimiento del equipo. Por momentos se jugó muy bien y eso nos deja satisfechos", dijo Battaglia en conferencia de prensa.



El DT resaltó también "algunos rendimientos individuales como los de Alan Varela, 'Pol' Fernández y los dos goles de Darío (Benedetto), que está justamente para eso".



"Ahora tenemos que reservar energías para el partido del miércoles en Bolivia", adelantó, en referencia al cruce con Always Ready, en La Paz, por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores.



Battaglia, eso sí, lamentó "la cantidad de suspendidos" que sufre para ese encuentro: Rojo, Izquierdoz, Villa y Benedetto.



Finalmente el DT recordó al exdelantero y extécnico de Boca Carlos García Cambón, fallecido hace tres días, quien lo hizo debutar en la primera división.



"Quiero enviarle un abrazo a su familia porque Carlos me tuvo en la Reserva, me subió a la Primera y fue alguien a quien yo recordé durante toda mi carrera", dijo, emocionado, Battaglia.