VIDEO. Pincha ruedas en 1 y 55: así fue el ataque que dejó cerca de 20 autos con gomas tajeadas

Los frentistas que viven frente al estadio de Estudiantes se despertaron esta mañana con la mayoría de los autos que estaban estacionados en 1 y 55 con las gomas tajeadas.

Como publicó este diario desde más temprano, el hecho ocurrió esta madrugada y cerca de veinte automóviles resultaron afectados. Ahora se conoció en uno de los videos aportados por las víctimas cómo y de qué manera ocurrió al menos una parte del ataque.

Nicolás, uno de los afectados, relató a EL DIA que "me levanté y me encontré que la camioneta tenía dos gomas pinchadas". Pero además contó que "no fue a mí sólo sino en toda la cuadra". "Están todos los vecinos arreglando y cambiando las gomas". "Es una desidia total lo que está pasando, porque anteriormente me robaron las llanas", manifestó. Y añadió que "por suerte vino un especialista que está ayudando a los vecinos".

Lamentablemente, el frentista debía llevar a los hijos a la casa de su abuela porque a la tarde tenía que movilizarse a capital federal para cumplir con la jornada de trabajo. "El seguro no cubre este tipo de rotura. Lo que hay que hacer es colocar gomas nuevas. La gente de la gomería nos va a salvar colocando unos parches", señaló.

Fabián, el gomero que acudió en ayuda, sostuvo que "los vecinos identificaron a un menor picando las ruedas". "Todos los autos de toda la cuadra, por 55 entre 1 y 2. También en calle 4. Les pincharon todas las ruedas", apuntó. Según explicó, la recuperación de los neumáticos dañados es relativa: "Estas ruedas pueden tener arreglo poniéndole parches o cámaras, o comprándole una adaptación. O directamente colocar un neumático nuevo. Porque cuando se pincha el talón no sirven más. Se puede hacer vulcanizado o parche caliente, pero no es confiable para andar en ruta".