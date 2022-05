Denuncian una salvaje agresión a una familia golpeada por la tragedia

Hace poco más de siete meses, la familia Iriart vive atravesada por un dolor desgarrador, único e irreparable: la muerte de Franco, el joven repartidor de 19 años, que murió cuando su motocicleta fue embestida por un auto en las calles 7 y 617, en el barrio Aeropuerto.

Por ese caso, una mujer está imputada como autora del delito de “homicidio culposo agravado”, en una investigación que está radicada ante la fiscalía de Carlos Vercellone y se encuentra en plena etapa de instrucción, aún sin resolverse la mecánica del siniestro y sus eventuales responsabilidades.

Lo concreto es que ayer, según denunciaron los Iriart en la comisaría octava, la acusada de embestir y matar a Franco, junto a una menor -que sería la hija- y su pareja, pasaron “sugestivamente” por la puerta de la casa familiar, situada en las calles 4 bis y 82.

“Ellos viven en 6 y 612. Decime qué tenían que hacer por acá, caminando, a más de 30 cuadras de su domicilio. Es una clara provocación”, afirmó el papá de Franco.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad del barrio y ahora será una prueba clave que los Iriart presentarán ante la Justicia.

Lo que pasó, según puede apreciarse en el video, es que la pareja de la automovilista, al ver a los padres del jo ven fallecido y al hermano, “se acercó para que reaccionemos”, expresaron con absoluta indignación.

“Obvio que empecé a gritarles, qué hacían, a qué venían y un montón de cosas más”, aclaró.

Siempre a decir del padre de Franco y, en base a la exposición que radicó en sede policial, la pareja de la imputada por el choque presuntamente sacó un arma blanca, tipo cuchillo, con la cual habría intentado agredirlos.

Afortunadamente, más allá de la violenta situación que atravesaron, no hubo heridos.

En las imágenes se ve cuando el padre de Franco, también su esposa y su otro hijo, pusieron en fuga a quienes, según ellos, fueron a amenazarlos.

“Esta gente la verdad no tiene sangre, no tiene nada. Hace siete meses me mataron a mi hijo en un accidente de tránsito y se nos ríen en la cara. Qué, nos quieren matar a nosotros ahora”, se preguntó la madre del repartidor.

“Eso están buscando. No pueden ser tan lacras, tan lacras humanas. No se ponen en la piel nuestra, en el dolor que estamos pasando. Día y noche llorando a mi hijo con 19 años y nos vienen a hacer esto. Ni siquiera bajan la cabeza. Te quieren apuñalar. Eso está esperando la Justicia, qué nos hagan algo”, agregó quebrada por la angustia.

Al parecer, según conjeturan, el hecho habría tenido relación con la situación del proceso, porque la automovilista habría declarado que Franco Iriart se desplazaba en su moto sin luces, sin casco y con otros dos ocupantes, cuando “una cámara cercana al lugar del hecho lo desmiente”, expresó el padre de la víctima.

“La citaron para que se exprese sobre su declaración y lo que muestran las imágenes. Se ve que eso le molestó”, concluyó.

EL ACCIDENTE

El caso ocurrió el 10 de octubre pasado, cuando Franco circulaba en una Honda Wave por 7 y 617, en el Barrio Aeropuerto.

Allí, por causas que se intentan determinar, participó de un accidente con un auto Renault Clío verde.

El joven sufrió gravísimas heridas y, en ese estado, lo llevaron hasta el hospital San Martín, donde murió días después.

La familia del joven reclama justicia y también le apunta a una médica del SAME, que llegó a la escena del incidente vial, pero que no trasladó a la víctima al hospital. Los por qué de esa situación también son investigados por la Justicia.

Desde la familia Iriart denuncian un incumplimiento de funciones, agravado por el resultado muerte; y por el lado de la profesional hacen saber que, en el marco de la desesperación que se vivía en el lugar, le impidieron cumplir con su trabajo. Cabe destacar que fue el padre, quien terminó llevando a su hijo al hospital, donde finalmente murió.