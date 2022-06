Boca - Unión: formaciones, horario y TV

Boca Juniors recibirá esta noche a Unión de Santa Fe con el objetivo de subirse a la punta de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) antes de concentrarse en la llave ante Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido en La Bombonera, correspondiente a la quinta fecha, comenzará a las 21.30, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y transmitido por la señal TNT Sports.



Boca, con 9 unidades, es único escolta a un punto del líder Newell's Old Boys de Rosario, por lo que le alcanzará al menos un empate, siempre y cuando Gimnasia y Esgrima La Plata (8) no le gane al Rosario Central de Carlos Tevez, para verse en lo más alto de las posiciones al inicio del fin de semana.



La posibilidad de convertirse en puntero del campeonato sería un regalo para el vicepresidente segundo y titular del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, que este viernes soplará 44 velitas. A propósito, una iniciativa surgida en redes sociales propone cantarle el feliz cumpleaños cuando se cumpla el minuto 10, número emblemático de su época de futbolista.



El DT Sebastián Battaglia dispondrá una formación suplente, con la excepción del lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, que formará parte del once inicial y se espera que también lo haga el martes en el Arena Neo Química de San Pablo.



El campeón del fútbol argentino ingresa al tramo decisivo de su temporada futbolística con un rendimiento afianzado, que se refleja en las estadísticas con 10 victorias, dos empates y una derrota en las últimas 13 presentaciones, ocho de las cuales terminó con la valla invicta.



Boca visitará el martes próximo a Corinthians, rival al que ya enfrentó en la fase de grupos con saldo de una derrota (en Brasil) y un empate (en Buenos Aires), y una semana después definirá como local el cruce por una plaza en los cuartos de final.



Para el partido de este viernes, Battaglia no concentró al mediocampista Juan Ramírez, quien padece una molestia en el cuádriceps izquierdo y también podría quedarse fuera del viaje a San Pablo.



La novedad en el equipo que enfrentará a Unión de Santa Fe será la inclusión en la delantera del juvenil Luca Langoni, categoría 2002, de 19 años, quien tendrá su estreno como titular luego de sumar un puñado de minutos en la victoria sobre Barracas Central en cancha de All Boys, el pasado domingo.



La nueva joya de las inferiores "xeneizes", caracterizada por su habilidad y velocidad, llamó la atención de Battaglia por sus 7 goles en Reserva, categoría en la que se afianzó cuando el santiagueño Exequiel Zeballos se estabilizó en la Primera División.



El juvenil, que firmó su primer contrato profesional a principios de año, formará el trío de ataque junto a Luca Vázquez y el "Toto" Eduardo Salvio, quien todavía no renovó su vínculo en Boca a una semana de expirar el actual.



Unión de Santa Fe llega golpeado por la goleada recibida ante River Plate (1-5), la fecha pasada, y también un un brote de Covid-19 que afectó hasta a su propio DT, Gustavo Munúa, que deberá permanecer aislado en Santa Fe.



El "Tatengue" (4) visitará La Bombonera en la previa de un compromiso internacional de gran importancia, ya que el martes próximo visitará a Nacional de Montevideo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Boca y Unión jugaron 62 partidos en la máxima categoría del fútbol argentino con un balance de 34 victorias "xeneizes", 15 empates y 13 éxitos santafesinos.



Formaciones

Boca: Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzzano y Aaron Molinas; Luca Langoni, Luis Vázquez y Eduardo Salvio. DT: Sebastián Battaglia.



Unión: Sebastián Moyano; Francisco Gerometta, Facundo Agüero, Emanuel Brítez y Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Juan Carlos Portillo, Juan Nardoni, Daniel Juárez; Ezequiel Cañete, Matías Gallegos DT: Christian Berman.



Árbitro: Yael Falcón Pérez.



Estadio: Boca Juniors.



Hora: 21:30.



TV: TNT Sports.