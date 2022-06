En medio de la incertidumbre económica, faltazo de Guzmán a la reunión de Gabinete en la Casa Rosada

Con la llamativa ausencia del ministro de Economía Martín Guzmán, Juan Manzur encabezó esta mañana una nueva reunión de Gabinete en Casa de Gobierno.

El encuentro se desarrolló desde las 7:45hs. en el Salón Eva Perón, según se informó oficialmente.

Desde el entorno de Guzmán indicaron que el faltazo obedece a que ayer terminó muy tarde y hoy tenía agendada una reunión con su equipo para las 8hs.

Igualmente, la ausencia del titular del Palacio de Hacienda es llamativa más que nada por el contexto económico, con un dólar blue que no encuentra techo, la inflación que no da respiro y el faltante de gasoil que no se resuelve.

Tampoco asistió el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien se encuentra en Nueva York participando de un encuentro en materia de Seguridad Vial.

Junto a Manzur participaron de la reunión los ministros del Interior, Wado De Pedro, de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, de Justicia, Martín Soria, de Defensa, Jorge Taiana, de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de Trabajo, Claudio Moroni, de Turismo y Deportes, Matías Lammens, de Seguridad, Aníbal Fernández, de Cultura, Tristán Bauer, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la ministra de Salud, Carla Vizzotti y el canciller Santiago Cafiero.

También estuvieron presentes el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross, y el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos.

La última reunión de gabinete se realizó el pasado 15 de junio y contó con la asistencia del presidente Alberto Fernández, quien le pidió a los funcionarios que "redoblarán" los esfuerzos de gestión para "acompañar y estar cerca de la gente que "está sufriendo".