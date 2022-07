Biden con Covid: ¿peligra la reunión con Alberto?

El presidente estadounidense, Joe Biden, contrajo Covid-19 y tenía “síntomas muy leves”, según un comunicado oficial de la Casa Blanca.

El mandatario, de 79 años, dio positivo ayer, por lo que, según abundaron fuentes norteamericanas, deberá aislarse en la residencia presidencial hasta dar negativo.

La contingencia sanitaria se da en la previa de su encuentro con el presidente Alberto Fernández, pactado para el próximo martes 26 de julio, pero que podría postergarse para otro día.

Antes de que se conociera el anuncio oficial de la Casa Blanca, Juan González, asesor de Seguridad Nacional de Biden, le comunicó al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, que el jefe de Estado norteamericano tenía coronavirus.

Y, si bien le aclaró que la cita bilateral no estaba en juego, le dijo también que no se podía descartar ninguna alternativa. Esto es, por ahora no se puede confirmar que la reunión siga en pie en la fecha acordada como tampoco que se deba suspender hasta que el mandatario estadounidense reciba el alta médica.

“La Casa Blanca tiene su propio protocolo médico, además de las normas generales. Hay que esperar. Lo que si sé, porque me lo adelantó el consejero González, es que no hay cancelación”, informó al respecto Argüello, aunque advirtió que “puede haber una postergación por motivos médicos, o al final la Casa Blanca puede anunciar que la bilateral continúa como estaba previsto, el próximo 26 de julio en Washington”.

Sobre la salud de Biden, el comunicado oficial agregó que “está totalmente vacunado y recibió dos dosis de refuerzo” y que “seguirá asumiendo todas sus funciones” durante este tiempo.

El texto detalló además que el mandatario demócrata estaba tomando Paxlovid, la pastilla anticovid de Pfizer, sin aclarar cuánto tiempo deberá permanecer aislado.

El protocolo oficial en Estados Unidos indica 5 días de cuarentena, y otros cinco días con uso obligatorio de mascarilla. Pero la Casa Blanca tiene reglas puntuales cuando se trata del Presidente y los plazos podrían extenderse, más aún en un paciente con edad avanzada como Biden.

Grabó un video

Vestido con saco azul marino y camisa oxford, Biden grabó un video desde el balcón de la Casa Blanca para enviar el mensaje de que estará bien y que Estados Unidos debería permanecer en calma y seguir adelante.

Admitió que la pandemia es un trauma nacional que ha causado la muerte a más de un millón de estadounidenses y ha alarmado a millones más, y sus palabras en el video que publicó en Twitter tenían el objetivo de tranquilizar a la población. “Estoy bien, estoy trabajando mucho”, dijo Biden mientras a la distancia se escuchaba el sonido de un camión de helados. “Entre tanto, les agradezco su preocupación. Y mantengan la fe”.

El coordinador de la respuesta de la Casa Blanca al Covid-19, el doctor Ashish Jha, dijo que habló con Biden y que “se escuchaba de maravilla’’.