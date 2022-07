Para la Sociedad Rural, la medida es “confusa”

Las primeras reacciones del sector agropecuario sobre la resolución del Banco Central por el tipo de cambio diferencial para fomentar que el sector agropecuario liquide la cosecha, fueron de cautela aunque la Sociedad Rural la calificó de “confusa” y que será de “complicada implementación”.

“Las medidas sin consenso no son buenas”, advirtió Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural, luego de conocerse la medida. En realidad, dicen que el campo esperaba un incentivo mejor.

El dirigente agropecuario indicó, en una entrevista con TN, que junto con sus colegas de la Mesa de Enlace consideraron que la medida es “un poco confusa”. Y aclaró: “Es un nuevo tipo de cambio más dentro de la variedad de tipos de cambio que tenemos”.

Si bien reconoció que se trata de una mejora de las condiciones actuales, dijo: “No estamos viendo la implementación de esta medida. La realidad es que el productor agropecuario es una persona que lo que quiere hacer es, cuando vende lo producido, recibir lo que merece por ese producido sin entrar en autorizaciones bancarias”, sentenció.

En la misma línea, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, también cree que la medida “es difícil de desenmarañar”. Explicó que “el mayor atractivo está en el 30% que se puede convertir al dólar a $240”.

CRÍTICAS DE LILITA

Mientras, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que el presidente, Alberto Fernández, “cometió un error trágico” al atacar al campo, sector al que ayer volvió a acusar de “especular con una devaluación para vender lo que tienen que vender”.

“Hay que ser inteligentes. Yo ya no creo en ellos (por el Gobierno). Nadie cree en ellos, pero al menos que se evite la violencia. No quiero repetir la historia de un país europeo, en el que la violencia de los de arriba generó mucha violencia abajo”, dijo Carrió al cuestionar también la marcha convocada por agrupaciones afines al oficialismo para el sábado en la apertura de la Rural. “Les pido a los piqueteros oficialistas que no vayan el sábado”, reclamó “Lilita” en declaraciones radiales y protestó: “Hay una acusación contra el único sector que está sosteniendo a la Argentina. No se puede tratar así al campo”.

Así, Carrió se manifestó visiblemente molesta por las recurrentes críticas del jefe de Estado al agro y por la marcha a la Sociedad Rural que impulsa Daniel Menéndez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y líder de Somos Barrios de Pie, uno de los movimientos sociales que integran el FdT.

En este contexto, “el campo está recibiendo una cuarta parte del valor de la cosecha, aparte de lo que le están robando por las retenciones o precio del dólar oficial”, advirtió una de las socias fundadores de Cambiemos y siguió: “El Presidente cometió un error enorme. Le suplico que haga algo porque la Argentina no puede ser enfrentada. Está muy violentada”.