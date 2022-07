Devaluación, dólar, FMI y precios: qué dijo Batakis en su primer día como ministra de Economía

La ministra de Economía, Silvina Batakis, aseguró hoy que el dólar "está en niveles competitivos" en su actual cotización oficial, habló de los salarios, la inflación y admitió que "seguramente" habrá modificaciones en las revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En declaraciones a la prensa, la flamante titular del Palacio de Hacienda afirmó que el dólar oficial "está en niveles competitivos" y que el Tipo de Cambio Multilateral (cotización promedio que se calcula en comparación con las monedas de los principales socios comerciales) "está en los niveles que tiene que estar".

Al respecto, indicó que el país necesita que "los exportadores exporten más", que "no especulen con lo que van a hacer el mes que viene" y que para eso se cuenta con un Tipo de Cambio Multilateral que está "en niveles competitivos como el otros momentos de la Argentina".

Con relación a los salarios, sostuvo que "no son la causa de la inflación" y que el propósito del Gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar" poder adquisitivo, aunque advirtió que "eso va a llevar tiempo". "Va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100% de esa pérdida en poquitos meses", manifestó Batakis, quien recordó que "en el último año de la gestión anterior, los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54 por ciento".

Con relación al FMI, admitió que "seguramente habrá algunas modificaciones" en las próximas revisiones del acuerdo debido a que "el segundo semestre es muy complejo" con "muchos" y "muy fuertes" vencimientos.

"Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta", ya que el acuerdo "tenemos que cumplirlo", expresó.