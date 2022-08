Salman Rushdie, el escritor perseguido por Irán que fue apuñalado y lucha por su vida

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie, cuyos textos lo volvieron blanco de amenazas de muerte iraníes, se encontraba al cierre de esta edición con respirador automático y podría perder un ojo tras ser apuñalado varias veces en un evento literario en el estado de Nueva York.

Luego del ataque, fue trasladado en helicóptero a un hospital en donde fue sometido a una cirugía de emergencia. “Las noticias no son buenas”, declaró más tarde su agente, Andrew Wylie, a The New York Times. “Salman probablemente perderá un ojo, los nervios de su brazo fueron seccionados y su hígado fue apuñalado y está dañado”, precisó.

El escritor estaba dando una conferencia en el anfiteatro de un centro cultural de Chautauqa, localidad al noroeste del estado de Nueva York, cuando fue atacado.

Apuñalado en el cuello y el abdomen

La policía detuvo de inmediato al agresor, a quien identificó como Hadi Matar, hombre de 24 años originario de Fairfield, Nueva Jersey, sin detallar sus motivaciones.

Rushdie fue apuñalado en el cuello y el abdomen, señaló la institución. Varios asistentes al evento se abalanzaron sobre el agresor antes de que lo detuviera un policía presente en el lugar.

Un doctor administró los primeros auxilios al escritor antes de que llegaran los servicios de emergencia. Y un entrevistador que estaba en el escenario, Ralph Henry Reese, de 73 años, sufrió una herida en la cara, pero fue dado de alta del hospital.

Carl LeVan, profesor de ciencias políticas que presenció el ataque, dijo que un hombre se lanzó sobre el escenario mientras Rushdie estaba sentado, “lo apuñaló violentamente varias veces” y lo “trató de matar”.

Una década escondido

Rushdie, de 75 años, saltó a la fama con su segunda novela “Hijos de la medianoche” en 1981, que cosechó elogios internacionales y el prestigioso premio Booker del Reino Unido por su descripción de la India posterior a la independencia.

Pero su libro de 1988 “Los versos satánicos” tuvo fuerte repercusión al provocar una fetua, o decreto religioso, que pedía su muerte por parte del líder revolucionario iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeiní.

La novela fue considerada por algunos musulmanes como una falta de respeto al profeta Mahoma.

Rushdie, nacido en 1947 en Bombay en el seno de una familia de musulmanes no practicantes y ateo declarado, se vio obligado a vivir oculto cuando se ofreció una recompensa de 3,3 millones de dólares por su cabeza que aún sigue vigente.

El gobierno del Reino Unido, donde estudió y donde estableció su hogar, le otorgó protección policial luego del asesinato o intento de asesinato de sus traductores y editores.

Pasó casi una década escondido, mudándose de casa constantemente y sin poder decirle a sus hijos dónde vivía.

Recién comenzó a dejar su vida oculta a fines de la década de 1990, después de que Irán dijera en 1998 que no apoyaría su asesinato.

Actualmente vive en Nueva York y es un firme defensor de la libertad de expresión. Hizo una fuerte defensa de la revista satírica francesa Charlie Hebdo después de que un grupo de islamistas mataran a una parte de su plantilla en París en 2015.

La revista había publicado dibujos de Mahoma que provocaron furiosas reacciones entre los musulmanes de todo el mundo.

“Voz esencial”

Las amenazas y los boicots persisten contra los eventos literarios a los que asiste Rushdie, y su título de caballero en 2007 provocó protestas en Irán y Pakistán, donde un ministro del gobierno dijo que ello justificaba atentados suicidas.

Pero la fetua no logró acallar a Rushdie e inspiró sus memorias “Joseph Anton”, el nombre de su alias mientras estaba escondido, que están escritas en tercera persona.

Los libros de Rushdie fueron traducidos a más de 40 idiomas y su novela “Hijos de la medianoche”, que tiene más de 600 páginas, ha sido adaptada al teatro y el cine.

Su último libro, titulado “Quijote”, de 2020, es una relectura de la obra de Cervantes que el autor adapta a la situación que vivía en ese momento Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.

El mes pasado había dado una conferencia en la que abordó la trama de su último libro y también se animó a un análisis social que, leído hoy, resuena sobre la suerte de su propia biografía: “Son tiempos peligrosos en Estados Unidos; por ejemplo, si eres negro, si eres mujer, si eres gay, o incluso si molestas a alguien con un arma, porque ahora hay más armas que personas”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se dijo “horrorizado” por lo ocurrido.

El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró su respaldo al escritor. “Desde hace 33 años, Salman Rushdie encarna la libertad y la lucha contra el oscurantismo. El odio y la barbarie acaban de golpearle cobardemente”, tuiteó. “Su combate es el nuestro, universal”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo a través de su portavoz estar “horrorizado” por el ataque y que “de ninguna manera la violencia es una respuesta a las palabras”.

Suzanne Nossel, directora en Estados Unidos de la organización PEN, que aboga por la libertad de expresión, destacó su apoyo al “intrépido Salman”, deseándole “una recuperación completa y rápida”.

“Apenas unas horas antes del ataque, Salman me envió un correo electrónico para ayudar con las ubicaciones de los escritores ucranianos que necesitan un refugio seguro de los graves peligros que enfrentan”, dijo Nossel en un comunicado. “Su voz esencial no puede y no será silenciada”. (AFP)

El agresor de Rushdi es un hombre de 24 años llamado Hadi Matar que sigue detenido, informó al cierre de esta edición la policía de Nueva York. "Por el momento no tenemos indicios del motivo de la agresión", dijo el portavoz, y agregó que Matar asestó a Rushdie al menos una cuchillada en el cuello y otra en el abdomen.

