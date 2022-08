Crimen en Plaza Moreno: la fiscal pidió 9 años de prisión para los acusados

Este jueves comenzó el segundo juicio por el crimen de Miguel Colque, un joven de 31 años asesinado a golpes en la zona de Plaza Moreno en enero del 2010. Por este hecho están imputados Luis Miguel Giménez y Gonzalo José Valle, quienes ya habían sido juzgados. El primero resultó condenado por homicidio preterintencional, mientras que Valle fue absuelto.

Sin embargo, la fiscalía y el abogado de la familia Colque apelaron la resolución y Casación bonaerense ordenó realizar un nuevo juicio. Hoy en el Fuero Penal de La Plata, declararon los acusados, quienes ratificaron sus dichos en la etapa de instrucción y aseguraron que que agredieron a Colque porque éste les practicó o intentó practicarles sexo oral mientras estaban durmiendo sobre en la cuadra de 11 entre 50 y 51, tras haber pasado noche juntos.

La fiscal de juicio Rosalía Sánchez recordó que no está probado el presunto abuso sexual que sostienen los acusados. También señaló que el elevado grado de alcohol en sangre que tenía la víctima no le habría permitido realizar movimientos de motricidad fina, como el hecho de desabrochar botones de dos pantalones. A su vez, sostuvo que los acusados intentaron hacer “justicia por mano propia” y aclaró que “de ninguna manera se puede justificar ese accionar”.

Por ese motivo, solicitó una pensa de 9 años de prisión. Como agravantes, valoró la pluralidad de intervinientes, la multiplicidad de golpes y el grado de ebriedad de la víctima, que no ejerció defensa alguna.

La decisión de los jueces del Tribunal III se darán a conocer el próximo lunes 29 de agosto.