VIDEO. Ataque a Cristina: llamativo vivo por Instagram de la novia de Sabag Montiel antes de ser detenida

Recostada, con la voz casi susurrando, relajada. Así fue el vivo de Instagram que hizo Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves último.

La llamativa intervención en redes sociales, que fue seguida por unas 30 personas, fue este domingo, apenas unas horas antes que fuera detenida por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-9-5-2-57-42-creen-que-el-atacante-de-cristina-no-actuo-solo-y-detienen-a-la-novia-politica-y-economia).

Uliarte respondía las preguntas que le hacían quienes estaban participando del vivo. Una estuvo relacionada con las redes sociales y allí la joven respondió como buscando dejar en claro algo: "A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Entienden? El tampoco me manejaba las mías. No éramos tóxicos, manejándonos y viendo qué hacemos. No".

También hizo un comentario político cuando se refirió a declaraciones de Javier Milei respecto de "los políticos no tienen privilegios sobre el resto de los argentinos de bien". "Lo que dijo Milei, que los políticos no tendrían que tener más derechos que los civiles, es cierto. Estoy muy de acuerdo".

Y se refirió al arma utilizada por Sabag Montiel: "Sí, tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe?", se preguntó buscando crear incertidumbre al respecto.

"El chorro de agua se vio claro", señaló al leer uno de los comentarios de quienes estaban participando del vivo. "Tal vez era una pistola de agua, ¿quién sabe? Y le cambiaron la pistola de verdad y ahora se come este bardo", agregó.

Unas horas más tarde, pasadas las 22hs., Uliarte sería detenida en Palermo por orden de la jueza Capuchetti, que hoy espera tomarle declaración indagatoria.