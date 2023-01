Le dijo de todo menos lindo: Shakira liquidó a Gerard Piqué en 3 minutos, junto a Bizarrap

El silencio de Shakira terminó. Gerard Piqué todavía está recuperándose del anuncio del lanzamiento de la Session 53 con Bizarrap y las malas noticias para él, siguen sumándose.

Altas expectativas había alrededor de la colombiana. El mundo habló sobre la posible letra, ansiando regresar a aquella de la década del 90’, con canciones que todavía con éxitos.

Finalmente, a las 21 en punto, Bizarrap habilitó el enlace de YouTube y las reproducciones subieron de inmediato.

Qué dice la letra

Con más picante que nunca, como si fuera una comida mexicana, la colombiana y el argentino tiraron toda la carne al asador. La letra, directa y durísima, apunta contra el ex jugador del Barcelona y su nueva pareja, Clara.

“Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, es una de las primeras estrofas de la Session 53. “Hace rato que yo debí botar a ese gato. Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú”, sigue.

“A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tu. Esto es para que te mortifiques, tragues, tragues y mastiques. Yo contigo no regreso ni que me llores ni que me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, continúa la colombiana frente al micrófono, rodeada de colores neón.

“Me dejaste de vecina a la suegra,la prensa en la puerta, la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, escribió en referencia a su estancia obligada en España, luego de que el Gobierno le reclamara el pago de impuestos y el acoso que sufrió de los medios de comunicación, cuando su separación se confirmó.

“Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena”, le habló a la nueva novia de su ex. “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también… Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella, también”, concluyó.