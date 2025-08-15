Tras la medida del Gobierno, caen las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street
De todos modos la principal caída la protagoniza Globant, con un negativo del 14,5%
Escuchar esta nota
La mayoría de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban hoy con bajas, en lo que se lee como la primera respuesta del mercado al anuncio de ayer del Gobierno nacional de endurecer su política monetaria para evitar la suba del dólar.
La caída más estrepitosa la registra Globant, que opera 14,5% abajo, signada por números mejor de los previsto en su último balance pero la creencia que podría retraerse su actividad en Estados Unidos, principal mercado.
Por su parte, la totalidad de los bancos también registraban caídas, aunque más leves, que iban de -1,6% (Banco Galicia) a -0,3% (Banco Macro).
El resto de las empresas también se movían de manera negativa, a excepción de Mercado Libre (3,9%), Ternium (2,6%), Pampa Energía (0,3%), Despegar (0,2%), Telecom (0,2%), cerrando YPF (0,1%).
Ayer, y ante las dificultades para conseguir financiamiento en el mercado, el Banco Central decidió endurecer su política de controles sobre el sistema financiero, obligando a los bancos a dejar inmovilizados hasta el 50% de sus tenencias en pesos, y aplicar severos controles y multas en caso de que las entidades incumplan esta nueva norma.
A través de la Comunicación A 8302, el Banco Central elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.
Bahía Blanca: el Concejo pidió a Kicillof prohibir celulares en cárceles
Concejales de Mar del Plata reclaman acceso pleno a datos presupuestarios
Para “captar” esos pesos hacia la financiación del Tesoro, el Banco Central permitirá que 5 puntos porcentuales de esos requerimientos sean cubiertos con los bonos que surgirán de la “licitación express” que anunció la Secretaría de Finanzas para el lunes próximo, luego del bajo porcentaje de renovación del miércoles.
El hecho de haber tenido que convocar a una licitación de apuro, refleja las dificultades financieras que tiene el Gobierno.
