VIDEO. "Chirola" Romero: el debut ante Vélez, la idea de un equipo "intenso" y la elección del capitán

El Lobo tendrá su primer compromiso del campeonato ante Veléz, el equipo que dirige Alexander "Cacique" Medina, el próximo lunes a las 20 horas, con el debut de Sebastián "Chirola" Romero como flamante entrenador albiazul.

En la antesala de este encuentro, quien habla en conferencia de prensa en su DT, remarcando la preparación del equipo para llegar en condiciones al debut y sobre todo, por lo que vendrá, que será la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

"Estoy contento y conforme con lo hecho en la pretemporada, nos hubiese gustado tener dos semanas más de trabajo o más amistosos pero se dio así", dijo en sus primeras palabras en diálogo ante la prensa. En esta misma sintonía, remarcó: "Haciendo un resumen, estoy contentos y llegamos de muy buena forma al partido con Vélez".

"El hincha se va a encontrar con un equipo intenso, que va a proponer y va a querer ir a ganar a la cancha de Vélez y siempre dejando todo por la camiseta. Eso lo tienen en claro, lo hablamos mucho durante estos días de trabajo. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo difícil, que también propone, que son intensos, son de presionar mucho, pero estamos preparados para hacer un buen partido", sumó.

El pasado miércoles por la tarde, el encuentro ante los dirigidos por Medina se postergó (iba a jugarse hoy) y ante la consulta, "Chirola" manifestó: "Me hubiese gustado que sea mucho antes la postergación. Podríamos haber metido un amistoso mas, que para nosotros podría haber sido muy importante". En cuánto al campo de juego, afirmó: "Dios quiera que no le pase nada a ninguno de los dos jugadores".

En cuánto a los juveniles que forman el plantel, el ex volante tripero, señaló: "A los chicos los conozco a todos, se de lo que son capaces. Todos tienen chances de jugar. Hasta el domingo tenemos la posibilidad de seguir mirando y definir el equipo".

Vale recordar que para todo el campeonato de la primera parte del 2023, "Chirola" contará con muchos juveniles que harán su debut y que estarán también esperando su oportunidad en el banco de suplentes ante el "Fortín". Estarán apoyados sin dudas en los referentes, como Leonardo Morales, Matías Melluso, el mencionado Cristian Tarragona, Franco Soldano, entre otros.

Por otra parte, mucho se habla de la continuidad de Cristian Tarragona, el delantero que ya tiene la propuesta de Gimnasia en mano y que podría firmar un nuevo vínculo en las próximas horas, hasta diciembre del 2023: "Tarragona está muy cerca, solo falta la firma. Ayer hizo su primera práctica con el equipo y ya está teniendo más contacto con la pelota", confirmó Romero.

Entre otras tantas cuestiones, Romero habló de la partida de Ramón Sosa a Talleres, club donde este jueves por la noche fue presentado: "Perdimos un jugador determinante. Hoy no lo tenemos y estoy contento con los jugadores que se quedaron y el que juegue en la posición de él va a ser lo mejor posible. Le deseamos lo mejor en su carrera, pero ya es un tema que no es conveniente hablar porque no lo tenemos mas en el equipo".

Por último, habló de la elección del capitán de Gimnasia para este nuevo campeonato: "Está entre Leo Morales y Mellu (por Matías Melluso). De ahí, desde ellos dos sale el capitán".