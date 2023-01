El calvario de un bebé: “Le pegaba y le decía jodete”, dijo una tía

Tal como informó EL DIA en sus ediciones anteriores, la Justicia de La Plata imputó a una adolescente de 17 años por lesiones contra su hijo, un bebé de apenas un año y 9 meses, luego de que una funcionaria pública descubriera una serie de graves lesiones en la humanidad del menor.

En este contexto durante las últimas horas se conocieron más detalles escalofriantes del pequeño agredido en Melchor Romero.

Lógicamente este nuevo caso de violencia infantil alertó a los platenses en medio del estupor que embarga a la sociedad argentina por el juicio del crimen de Lucio Dupuy, el nene asesinado en La Pampa.

“El último episodio fue el más grave: lo tiró al piso y le hundió los dientes para atrás”, revelaron

El caso salió a la luz el último miércoles, cuando personal del Servicio de Niñez y Adolescencia local se dirigió hasta la comisaría 14° a raíz de un llamado de una oficial que pedía contención ante un supuesto caso de violencia familiar.

“Tenía las encías sangrando y los dientes deformados producto de la agresión que había recibido”, describió en su momento una fuente médica.

Cabe recordar que el bebé, quien ingresó en el Hospital San Roque de Gonnet -donde le hicieron un control de rutina y constataron las lesiones-, fue separado de la agresora, trasladado a un hogar de menores y se inició el protocolo de “medida de abrigo”.

Se trata de una protección excepcional de derechos, que tiene como objeto brindar un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando el menor se encuentra amenazado o vulnerado.

El aberrante caso, lejos de quedar afuera de la opinión pública, despertó con el pasar de los días mayor indignación -a través- de la difusión de un video en el que se confirma el grave maltrato. Este fue filmado por una tía de la pequeña víctima.

EL VIDEO DEL HORROR

En las imágenes de la filmación se puede ver como la imputada está sentada, comiendo, cuando el chiquito se acerca llorando y ella le pega para calmarlo. “Callate la boca”, repite a gritos desaforados.

A continuación, lejos de eso, el pequeño comenzó a llorar más fuerte y ella continuó pegándole en la cara. La cuñada capturó el momento mientras le insistía a la víctima que se acerque a ella para que la madre no pueda pegarle.

El segundo video fue grabado minutos después. La adolescente tenía al nene sentado en la mesada de la cocina mientras le limpiaba bruscamente la cara. El pequeño, por su parte, continuaba llorando.

Mientras la cuñada le reclamaba por el trato que tenía con el bebé, ella solo le respondió “me saca”.

Ante esto, la mujer que grababa la increpó: “Bueno no, me saca no, lo vas a terminar matando, así no lo podés callar, le bajaste el diente bol..., dos años tiene, amiga”.

Lejos de pedir disculpas, la madre, le respondió: “No pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer”.

“Sí, le va a crecer, pero ¿y el trauma a la criatura?, pobrecito este nene”, le contestó la cuñada quien con las imágenes en mano realizó la denuncia.

LA FAMILIA DEL BEBÉ REVELÓ DETALLES DEL MALTRATO

Guiliana, la tía que filmó las pruebas de la agresión al bebé, habló en un canal de televisión y contó: “Tomé la decisión de empezar a grabar para poder hacer justicia por él, para ver si puedo salvarlo antes de que pase un caso grave como lo de Lucio (Dupuy)”.

“Yo a veces lo encontraba al nene golpeado. Ella me decía que se cayó, que se golpeó. El último episodio fue el más grave: ella lo tiró al piso y le hundió los dientes para atrás, mientras decía ‘jodete’”, añadió Giuliana.

Natalia, la abuela paterna del chiquito, también relató los aterradores detalles del caso.

Le decía “bastardo” y “maricón de mier...” a su hijo. “Una bronca, una impotencia. No tiene perdón de Dios. Cuando él no tendría que estar en un hogar, porque ella tendría que estar presa”, manifestó.

En esta línea además indicó: “Empezó con la violencia cuando él tenía siete meses. Yo fui al Hospital de Niños, les dije a los médicos y me informaron que le iban a hacer un seguimiento. Fui a la Justicia y esperaron a que pase todo esto para moverse”, detalló.

La abuela del nene también contó que la violencia empezó cuando “él tenía solo siete meses”

Asimismo dijo que pidió la tenencia del nene en varias oportunidades, pero la madre se negó. “Le dije que si no lo quería tener, que yo me ocupaba, pero me respondió ‘no garpa que lo tengas vos’”, concluyó.

EL MENOR SUFRÍA ABUSOS FÍSICOS DESDE LOS 7 MESES

Como se mencionó, tras la denuncia las autoridades del Servicio de Niñez y Adolescencia local se sorprendieron al ver que el pequeño platense tenía varias heridas en su cara que eran compatibles con signos de violencia.

“Tenía golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho”, describieron las fuentes.

Cuando le preguntaron a la madre qué había sucedido, la joven identificada con las siglas A. G aseguró que el nene “se había caído del sillón jugando”. Las lesiones del menor coincidieron con el relato de la denuncia de la abuela.