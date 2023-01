Máximo bancó a De Pedro y le pegó al acuerdo con el FMI: el Gobierno evita salir a cruzarlo

El presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, reapareció en una entrevista ayer tras dos meses sin mostrarse públicamente, y apuntó directo a la interna desatada entre el kirchnerismo duro y el presidente, Alberto Fernández. En una entrevista, el legislador dijo que la vicepresidenta, su madre, Cristina Kirchner, “nunca le gritó, lo trató entre algodones” al Presidente y cuestionó la política económica del gobierno. Mientras, desde la Casa Rosada no acusaron factura de lo dicho por Máximo: “Nada nuevo”, sólo contestaron.

En el marco de la interna entre el Presidente y los dirigentes del núcleo duro del kirchnerismo, el fin de semana la polémica dentro del gobierno tuvo un nuevo capítulo a partir de las críticas que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, habría vertido sobre Fernández, luego de no ser invitado a una actividad con el presidente brasileño, Luis Ignacio “Lula” Da Silva (ver recuadro).

Ayer, Máximo Kirchner se refirió al ministro camporista en términos elogiosos, que marcaron su posicionamiento respecto a esa polémica. “Es muy importante el laburo que ha hecho Wado en el ministerio del Interior, planificando y desarrollando junto a gobernadores un banco de proyectos, porque después no hay cómo suplir la ausencia en materia de recursos humanos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el líder de La Cámpora volvió a criticar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió una “mesa política” en el Frente de Todos.

Máximo apuntó especialmente al Presidente al hablar de la situación económica. Se refirió específicamente al acuerdo con el FMI y su decisión en ese momento de dejar la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. “En ese momento dije: hasta acá llegué”, recordó.

“Deberíamos haber seguido negociando, ser más duros. (el exministro de Economía Martín) Guzmán dijo todo el tiempo que iba a conseguir la eliminación del sobrecargo de las tasas, pero fue pura sarasa. Y eso que Cristina siempre lo bancó, por eso veo muy mal que la haya criticado”, expresó.

Y sobre la situación económica que atraviesa el país evaluó que “se requiere que la dirigencia se plante no con una actitud patriotera sino de responsabilidad e inteligencia, porque hay 50 millones de personas que demandan soluciones reales, concretas y rápidas”. Y, en ese sentido, afirmó que “quien tiene un rol fundamental en este asunto, que no puede esquivar, es Alberto Fernández, Presidente de la Nación y además presidente del PJ, más allá de nuestros debates, discusiones y diferencias. La responsabilidad -que él decidió asumir, porque no fue obligado a ocupar el lugar donde está- está en sus manos”, lanzó.

El diputado habló de la necesidad de establecer consensos nacionales pero también hacia adentro del Frente de Todos, especialmente a partir de la conformación de una mesa de discusión que ponga en debate las distintas miradas. “Todavía tenemos oportunidad para debatir e ir adelante, hemos reclamado la apertura de una mesa política, lo ha hecho Sergio Massa pero nunca pasa, nunca ocurre. Estamos a febrero de un año electoral y tenemos que explicarle a la sociedad qué es lo que sigue, porque esta ruta de vencimientos es impagable”, sentenció.

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la condena por administración fraudulenta que el año pasado obtuvo la Vicepresidenta por parte de la justicia federal. “A Cristina le dieron por todos lados, difundieron sus conversaciones con Parrilli, le reventaron la casa, le hicieron papa la salud de la hija, y aun así, va y les gana la elección”, recordó sobre los comicios presidenciales de 2019.

Además consideró que “con la Justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos”.

En el marco de su reaparición, trascendió que el jefe del PJ bonaerense prepararía un encuentro con intendentes para la tercera semana de febrero en Santa Teresita. Serviría el cónclave también para dar forma a un operativo clamor que proponga a Cristina Kirchner rever su decisión de no postularse en las elecciones de este año.

Desde la Casa Rosada no acusaron factura: “Nada nuevo”, sólo contestaron