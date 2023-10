Jorge Lanata aseguró que votará a Patricia Bullrich y criticó duramente a Sergio Massa: "Es un milagro"

El conductor de radio y televisión, Jorge Lanata, aseguró que votará a Patricia Bullrich en las próximas elecciones del 22 de octubre y habló de las figuras de Javier Milei y Sergio Massa, los otros dos candidatos.

En un mano a mano con Infobae, Lanata remarcó: "Voy a votar a Patricia. Me cae bien. Cuando estaba preso en Venezuela me sacó".

A su vez, entre otras frases, destacó que "Mi interés en la política es cada vez menor. No me importa nada".

El periodista habló de los dos candidatos a presidentes para las próximos comicios y fue claro. En relación a Javier Milei, manifestó: "Yo creo que (Milei) es demasiado temperamental para el poder. No come vidrio. Cuando tiene que peinarse y hablar bajito lo hace. Va a tener problemas si llega al poder”. "Milei no puede dinamitar el banco central sin pasar por el Congreso. Lo único que puede hacer es disolver el Congreso y eso es un golpe de estado. Y no lo veo", agregó.

Por otra parte, hizo referencia a Sergio Massa, quien fue el candidato que más críticas recibió: "Massa es un milagro. Lo lógico sería que tenga un 2 por ciento de los votos. Lo que pasa con Massa habla bien de Massa y mal de nosotros".

Por último, entre otras tantas cuestiones, Lanata quiso manifestar una posible situación que se puede dar en las elecciones venideras: "Yo veo bastante probable un balotaje entre Massa y Milei".