VIDEO VIRAL.- El error de una argentina arriba de un micro en Italia por el que tuvo que pagar una multa

Los diferentes usos y costumbres en los países suelen ser un dolor de cabeza para muchos extranjeros. Eso fue lo que le ocurrió a una joven argentina que, por desconocimiento, tuvo que pagar una multa.

Se trata de la influencer Julieta Celsi, quien compartió en su cuenta de TikTok @julicelsi_, una situación inesperada que vivió en un micro que tomó en Roma, el cual le salió carísimo por una insólita equivocación.

En el video que subió a la mencionada red social, Celsi contó que tuvo que pagar 54 euros de multa "por no saber pagar el bondi". Según explicó la tiktoker, tenía el pase para usar el colectivo y cada vez que usaba el transporte público cometía el mismo error: usaba mal la ticketera.

¿Como la SUBE? ¡No!

Sostuvo que ella pensaba que el pase del colectivo funcionaba de la misma forma que se utiliza la SUBE en nuestro país, que es apoyando la tarjeta sobre el lector. Es por ello que creía que le estaban cobrando el pasaje en colectivo.

Pero en uno de sus viajes pasó un mal momento y se enteró que el funcionamiento del pasaje no era como en Argentina. La joven contó que un día subieron dos policías al micro para chequear los boletos de los pasajeros y cuando les entregó su pasaje los oficiales le respondieron que no era válido.

Frente a esto, Celsi intentó explicarles a los efectivos de las fuerzas de seguridad de Italia lo que había sucedido pero de todas formas tuvo que pagar una multa en ese mismo momento. Según manifestó en el video que se hizo viral, “les expliqué que no sabía cómo era, que me expliquen así lo pagaba. No les importó nada. Así que no sean como yo y pasen bien el ticket”.

A pagar la multa

Así fue como los oficiales sacaron el posnet, pasaron la tarjeta de crédito de la joven argentina y tras pagar la multa se fueron. En tanto, en las imágenes, la joven mostró la factura que les entregaron luego de pagar los 54 euros de multa y finalizó su historia.

Si bien contó la situación que le tocó vivir con humor, no la pasó nada bien. Este es el video que se viralizó: