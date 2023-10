VIDEO. Protesta en dos históricas escuelas de La Plata por el estado de abandono: "Se caen a pedazos”

Dos comunidades educativas de La Plata que comparten un edificio escolar en 71 y 18 realizaron hoy una manifestación para visibilizar las múltiples falencias que presenta el establecimiento y que impiden el normal desarrollo de las clases. Según afirman, tanto la Primaria Nº 58 como la Secundaria 44 "se caen a pedazos por el abandono que sufren desde hace tiempo”.

Una mujer de 56 años, madre de una estudiante del secundario y ex alumna de la institución, afirmó que "desde antes de la pandemia que no se hizo nada más". En este marco resaltaron que se trata de una institución que funciona desde hace 117 años.

"Lo poco que se hizo no funciona. Los baños no están en condiciones, ni en la primaria ni la secundaria, que es donde van mis hijos. No tienen luz ni agua, las puertas están rotas", sostuvo.

Y agregó que "todo eso lo tiene que arreglar el Consejo Escolar, que no da respuestas".

"Desde la cooperadora estamos dando una mano hasta donde podemos. Está también la voluntad de muchos papás de solucionar las cosas. Pero nos dicen que eso le corresponde al Consejo", expresó.

"Tampoco funcionan las persianas, están rotas. Los vidrios están rotos, las bisagras están sueltas. Si se cae una ventana puede lastimar a cualquier chico", alertó.

Otra madre recordó que "ya se cayó una persiana y lastimó a una profesora de música, que se salvó porque una alumna la corrió".

También expusieron que "las estufas están prendidas, no se pueden apagar. "Tiene que venir el Consejo a arreglarlas. Los chicos ahora tienen calor. Tampoco hay sombra en el patio, ni una mediasombra", añadieron.

En ese sentido. apuntaron que "con los padres pusimos antes de pandemia una mediasombra y la retiraron por seguridad, pero los chicos ahora no pueden salir al patio".

"Ahora, por ejemplo, se están trayendo unos insumos de limpieza que compró la misma escuela", dijeron.

"Hay puertas dañadas, aulas con cables en corto y muchos problemas más", indicaron.

Según especificaron, a los establecimientos concurren a diario más de 600 chicos por turnos. "Es una locura que con esta matricula ni siquiera se puedan tener baños en condiciones", lamentaron.