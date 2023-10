Denuncian descontrol de madrugada en la Autopista: se toparon con una "horda de motos"

Vecinos platenses que circularon anoche por la Autopista La Plata-Buenos Aires denunciaron que en un sector de ese camino se toparon con una "horda de motos". Advirtieron sobre el peligro que eso les ocasiona y aseguraron que la policía no tomó intervención "para evitar que pase una tragedia".

"Ayer a la madrugada volvía de la Ciudad de Buenos Aires y a la altura de Berazategui me encontré con que venían 200 motos sin luces y sin patentes, y con sus conductores sin casco. Iban de a uno o de a dos haciendo 'wheelie' y maniobras raras", sostuvo un lector de EL DIA. Y agregó que llamó al 140, el servicio que tiene la autovía para realizar denuncias, para "informarles que no se podía circular porque quedaba encerrado por las motos y me dijeron que los vieron por las cámaras, que avisaron a la policía pero que no hacían nada".

"Te pasan al lado del auto, acelerando y con maniobras raras. Yo venía con mi familia a las 2.30 de la mañana y se te pegaban al auto, te encerraban, no se podía circular", manifestó con indignación el hombre quien dijo que también dio aviso en la estación de peaje "pero me respondieron que la policía no hace nada".

En ese sentido contó que "viví un momento de terror y no es la primera vez que me pasa. Es una autopista, no es una calle común. Es un peligro manejar así".

Otro vecino dio cuenta que al costado de ese camino, y cerca de Berazategui, es común que los fines de semana de madrugada se junten autos y motos "a correr picadas". Indicó que es por ese motivo que "suelen circular varias motos juntas haciendo maniobras que son temerarias y que pueden causar un accidente. Además pasan el peaje sin pagar como si nada".