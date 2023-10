Cada vez más gente en situación de calle utiliza los cajeros para dormir

Una postal se repite y multiplica día tras día en la Ciudad. Por la noche y hasta primeras horas de la mañana, en los cajeros automáticos de distintos bancos se observa gente en situación de calle que utiliza la zona de cajeros automáticos para dormir. La situación genera cierta incomodidad para clientes bancarios que no saben si utilizar las máquinas o buscar otra sucursal al momento de hacer una operación.

Corridos por el frío o la lluvia, quienes no tienen un techo donde pasar la noche recurren a estos espacios. Este es el caso del cajero del Banco Nación de 21 y 42, como también el del Santander de 13 entre 45 y 46 y el del Banco Provincia de 13 entre 40 y 41, por nombrar algunos ejemplos. En el primer ejemplo, una persona tapada totalmente con una frazada estaba durmiendo cerca de las 8 de la mañana. No fueron pocos los que intentaron hacer la operación que tenían pensada, pero la falta de efectivo los dejó con las manos vacías.

Los lectores que se comunicaron con este diario para comentar la situación relatan cierta incomodidad al encontrarse con personas durmiendo en estos espacios bancarios.

“Me generó un poco de temor ver que había una persona durmiendo en el cajero. Yo voy a la noche para no hacer fila, pero cuando vi que había alguien sobre unas mantas me fui sin sacar dinero. Me daba miedo que se despertara y reaccionara mal”, comentó un vecino de la sucursal del Nación de 21 y 42.

“No es por criminalizar la situación de una persona que no tiene dónde ir, pero no me sentí seguro, esa es la verdad”, agregó el hombre.

Y es que la mayoría de quienes se acercan a un cajero automático realizan una extracción o depósito de dinero, por lo que temen poner en riesgo su integridad y el dinero que llevan o extraen de las máquinas.

“Es una situación incómoda. Ellos la están pasando peor que uno, pero me sentí intimidada cuando quise ir a hacer un depósito y vi que había alguien durmiendo. No quería hacer ruido ni nada”, dijo una usuaria del cajero de 13 entre 41 y 42.

Desde la Fundación Sumando Voluntades, que asiste a personas en situación de calle, expresaron que “en los cajeros hay muy poca gente porque desde que en La Plata se empezó a fomentar el turismo más intensamente, los sacan para que los visitantes no los vean. Al menos eso sabemos que sucedía en los cajeros del Centro”. Su titular, Nancy Maldonado, dijo: “hay más gente en situación de calle que duerme en edificios abandonados o plazas”. La fundación asiste a unas 135 personas que viven en la calle en todo el partido de La Plata con viandas de desayuno, almuerzo y cena.

“Cada vez hay más gente que se queda sin un lugar donde vivir o pasar la noche. Es muy triste”, lamentó Maldonado, que además de brindar alimento a estas personas, les da ropa, abrigo y elementos de higiene.

“En estos últimos días estuvimos curando muchas heridas en los pies de personas que están descalzas o sólo con medias. Estamos necesitando cualquier tipo de calzado en toda la curva de talles, aunque más que nada en los números más grandes para los hombres”, pidió Nancy.

Por su parte, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se colocaron dos puestos de asistencia alimentaria en la Ciudad (1 y 72 y 122 y 32), donde entregan comida a las personas en situación de calle, en horas de la tarde.