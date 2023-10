Menos stock en los súper por falta de entrega y una suba de la demanda

Tres de cada diez supermercados advierten que el stock está por debajo de lo normal, en el marco de un escenario de suba de precios acumulado del 25 por ciento entre agosto y septiembre último.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), tres de cada diez supermercados reconocen que los niveles de stock no son los adecuados para la demanda.

El dato sobre nivel de stock no implica necesariamente una condición de desabastecimiento, pero sí pone de manifiesto la dificultad por parte de las empresas para reponer algunos productos que faltan en las góndolas.

En nuestra ciudad, los comerciantes consultados reafirman esos datos: “Casi todas las empresas con las que trabajamos nos redujeron el margen de compra, y por consecuencia nosotros ofrecemos menos cantidades a nuestros clientes”, comentaron desde una distribuidora local que trabaja con almacenes y pequeños comercios en la entrega de yerba, fideos, galletitas, papel higiénico y rollos de cocina, entre otros productos.

“Además, todas nos avisaron que hay faltantes de insumos. La mayoría por la importación de nylon o papel”, agregó la misma fuente.

Por otra parte, los almaceneros que se abastecen en los mayoristas de la Región, indicaron que aún no han registrado inconvenientes, más allá del arroz, que se fracciona la entrega. “Quizá sea porque nosotros compramos en una medida de comercio y autoservicio de barrio. Un rollo de cocina de primera marca está caro pero hay. Al menos hasta ahora encontramos todo en los mayoristas”, dijo Ricardo Cuevas, presidente del Centro de Almaceneros de Berisso.

“Una cosa que está faltando es el puré instantáneo y el dulce de membrillo en cajón, que es el más económico. Pero no son productos de primera necesidad”, sumó el comerciante. “Con el azúcar, como la gente sabe que hay algún tipo de problema, en vez de llevar un kilo compra dos. Entonces en los mayoristas venden cierta cantidad de bulto por persona. Pero en general, no hemos tenido mayores problemas. Quizá quienes compran en grandes volúmenes tienen problemas de stock en algunos productos, pero no nos pasa eso a nosotros”, describió Cuevas.

LIMITACIONES

De acuerdo con el relevamiento del INDEC en súper e hipermercados de todo el país, el 31,6 por ciento de las empresas considera que su stock de productos no alcanza el volumen normal, el 61,4 por ciento asegura que no tiene mayores inconvenientes y el 7 por ciento indica que está “por encima de lo normal”.

Entre las principales preocupaciones de las empresas respecto a la reposición de mercaderías, se encuentra la limitada actividad comercial del país en un contexto de incertidumbre política y económica relacionada a la contienda electoral, la inestabilidad de la demanda y el crecimiento de los costos laborales por el ajuste de algunas paritarias.

Además, persisten los problemas de producción por la escasez de insumos del agro por la sequía de la última temporada.

En este sentido, la capacidad de los supermercados para responder sin inconvenientes a la demanda de los próximos meses se agrava por las expectativas de algunas empresas por la renovación de los acuerdos de precios con el Gobierno, que deberá darse en los próximos días.

Según el informe, el 22,8 por ciento de las firmas consultadas por el INDEC respondieron que esperan un aumento del volumen de pedidos realizados por los proveedores, en tanto que el 61,4 por ciento sostiene que posiblemente se mantendrá igual.

Asimismo, el INDEC consultó a las empresas sobre sus expectativas de ventas para los próximos meses, hasta diciembre.

En este sentido, apenas un 10,5 por ciento considera que sus ventas pueden crecer en los próximos meses por algunos factores que impulsan la demanda, como el stockeo por la incertidumbre y las compras realizadas por los turistas extranjeros en las ciudades de frontera, que se ven favorecidos por las ventajas competitivas que ofrece el tipo de cambio.

El resultado restante se divide entre un 56,1 por ciento que espera que el nivel de ventas se sostenga y un 33,3 por ciento que advierte que la demanda puede empeorar.