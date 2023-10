Aumentos “hormiga” en los productos de almacén

Con algunos aumentos de hasta el 12 por ciento y una notable disparidad en los precios de góndola, los productos de almacén vuelven al centro de la escena.

Si bien no se trata de una suba generalizada, los denominados incrementos “hormiga” van de a poco aumentando el valor de los artículos. Y también siguen algunos casos de mantenimiento de precios pero con disminución de gramaje de lo que se vende empaquetado.

“Pensamos que septiembre iba a ser más tranquilo después de lo que fue agosto, pero hubo subas promedio entre un 10 y 15 por ciento. Lo que es fideos, las primeras marcas aumentaron entre un 30 y 35 por ciento. El azúcar, que hace 3 meses la pagábamos 340 pesos de costo hoy nos cuesta 899 pesos y hay que venderla en 1100 pesos. No hay arroz, no se consiguen de las primeras marcas y lo poco que se encuentra está con un 40 por ciento de aumento. Y viendo el avance del dólar blue, no sabemos qué va a pasar porque todo se rige con eso aunque no debería ser así”, dijo Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las subas de precios en la Región, el presidente del Centro de Almaceneros de Berisso, Ricardo Cuevas (que también forma parte de la Federación de Almaceneros bonaerense) indicó que “han habido algunos toques en algunas cosas como bizcochitos de grasa, una marca de lácteos y las cervezas”.

“Una marca de harina que no es la más conocida, la vi a tres precios distintos en los tres comercios que fui. Eso habla de que los grandes supermercadistas y distribuidores especulan con los precios como quieren. Es mentira que sólo ganan el 17 por ciento de cada producto”, dijo Cuevas. En ese sentido, el comerciante destacó que hay algunos artículos de consumo de fin de año que ya se consiguen “muchísimo” más caro que en octubre de 2022.

tras las ofertas

Con la mirada puesta en las elecciones del próximo 22 de octubre, varios son los comerciantes que tratan de stockearse de los productos que no perecederos para hacerle frente a una posible nueva devaluación o gran escalada de precios.

Sin embargo, en los pequeños almacenes de barrio esa posibilidad casi no existe por la falta de espacio y de inversión. Frente a eso, los almaceneros tratan de hacer lo posible para encontrar la mercadería más barata y no tener que remarcar los precios.

“Los comercios de barrio nos movemos distinto a lo que pasa con supermercados de barrio que tienen tres o cuatro cajas de pago”, explicó el almacenero.

“Muchas veces nuestros clientes compran en los mismos mayoristas que nosotros por el volumen de compra que tenemos. Lo que hacemos es ir y comprar las promociones que hay en cada mayorista para tratar de hacer diferencia y no perjudicar a nuestros clientes. Hay almaceneros que se van hasta Quilmes a otros mayoristas más baratos para poder vender a menor precio. Pero no todos tienen esa posibilidad. Hay que cerrar el comercio y salir corriendo hasta los mayoristas y volver para abrir el local de nuevo”, enfatizó el comerciante de Berisso.