Los Teros poco pudieron hacer ante los All Blacks

Uruguay cayó sin atenuantes frente a Nueva Zelanda en lo que fue el cierre de la participación de la selección Celeste en el Mundial de Rugby de Francia.

Los dirigidos por el platense Esteban Meneses lucharon hasta donde pudieron, pero el poderío de los All Blacks terminó prevaleciendo para el 73-0 con el que ambos le pusieron punto final a la quinta fecha del Grupo A del certamen.

Dentro de un trámite desparejo en la previa, pero intenso y muy disputado en su inicio, Uruguay se plantó ante una potencia como Nueva Zelanda, que tardó 20 minutos en quebrar la resistencia sudamericana.

Un try de McKenzie fue la llave en ese primer tiempo que concluyó 26 a 0 y que se completó con la conversión de Mo’unga, un try del mismo protagonista convertido por él mismo, otro Will Jordan, que tuvo a Mo’unga otra vez en la conversión y un try de Roigard.

En el segundo tiempo la resistencia no fue tal para la Celeste en Lyon, y los All Blacks llegaron al ingoal en siete oportunidades más (Fainga’anuku por 3, Newell, McKenzie, Jordan y Williams).

Así, Los Teros se despidieron de la competencia, en tanto que los neozelandeses jugarán los cuartos de final en cuestión de semanas.

Hoy será el turno de Francia, que se las verá con Italia desde las 16, también por el Grupo A.

Los Pumas, en tanto, se jugarán el pase a cuartos este domingo 8/10 con: Gallo, Montoya, Gómez Kodela; Petti, Lavanini; Matera, Kremer, J. González; Bertranou, S. Carreras; M. Carreras, Chocobares, Cinti, Boffelli; Mallía. Nico Sánchez, figura ante Chile, será suplente.