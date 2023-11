Buscan a un tercer sospechoso por la golpiza a un joven en Laferrere

El segundo detenido por el ataque a Lautaro Alvaredo, quien se encuentra internado con muerte cerebral tras ser agredido a golpes el lunes pasado a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, se negó a declarar ante el fiscal de la causa, mientras que los investigadores procuran identificar a un tercer sospechoso, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Ian Noguera (19), quien se presentó el sábado junto a su familia en la seccional primera de dicha localidad, en el sudoeste del Conurbano, y fue indagado ese mismo día por el fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Según indicaron fuentes judiciales, el detenido se negó a declarar al ser indagado como coautor del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de tres o más personas”.

En tanto, los investigadores continúan trabajando con miras de identificar a la tercera persona que está sindicada como agresora, expresó una fuente de la investigación.

En el marco de la causa en la que se investiga la golpiza sufrida por Lautaro Diego Alvaredo, hay dos detenidos, el primero fue un joven identificado como Fabricio Román Stella (18), quien quedó aprehendido luego de que su padre y un abogado lo entregaran en una comisaría de la localidad de Gregorio de Laferrere.

Las fuentes judiciales dijeron que Stella quedó detenido y acusado, en principio, como coautor del homicidio, ya que, según testigos e imágenes tomadas por una cámara de seguridad, sería uno de los jóvenes que golpeó a Lautaro antes de que cayera al suelo y fuera pateado en la cabeza.

El hecho ocurrió cuando Lautaro y sus amigos fueron al boliche “Cyrux”, situado en avenida Luro y Pedro Obligado, de Laferrere hace ocho días.

De acuerdo a lo establecido hasta el momento, en el local bailable se generó una pelea entre el grupo en el que estaba Lautaro y otros jóvenes, que se trasladó a una plaza ubicada a cien metros.

En un momento de la pelea, que involucraba a varios jóvenes, Lautaro cayó al piso, donde recibió fuertes golpes en la cabeza hasta quedar inconsciente.

Uno de los amigos que estaba con la víctima al momento de la pelea declaró que el hecho se inició cuando un joven se enfrentó a golpes de puño con uno los integrantes de su grupo, porque le habían roto los lentes adentro del boliche.

Por tal motivo, el personal de seguridad del local decidió expulsar a todos los que habían participado de la pelea.

La salida de la víctima y sus amigos del boliche quedó registrada por una cámara de seguridad del mismo boliche y hasta ese momento no se habían visto hechos de violencia.

Sin embargo, Lautaro y sus amigos caminaron hacia la Plaza Ejército de los Andes, ubicada a menos de 100 metros del local bailable, y allí fueron atacados a golpes.

Lautaro sigue internado en la Clínica Mariano Moreno, de Moreno, con muerte cerebral.

DESGARRADOR TESTIMONIO

Diego, padre de la víctima, señaló sobre lo ocurrido: “Era la tercera o cuarta vez que iba a un boliche. En los videos se ve claro como él levanta la mano como diciendo ‘yo no tengo nada que ver’ y le pagan de atrás. No le dan chance ni a defenderse, no es una pelea mano a mano. Él cae al suelo y no se puede ni parar, porque le siguen golpeando. Fueron a matar por matarlo. No sé qué pensar”.

“Se aguantó tres paros cardiacos, tres convulsiones y nadie me lo atendió. Catorce horas estuvimos esperando una ambulancia. En la primera clínica no tenían para una tomografía, y me decían que estaba drogado. Él no fumaba, no tomaba, nada”, señaló.

“Él hacía fuerza para estar conmigo. Quizás si lo hubiesen atendido antes, si hubiesen hecho algo, él se podría haber salvado”, concluyó.