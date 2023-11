Milei dio detalles de su charla con Trump y ya prepara su primer viaje a EEUU

El presidente electo Javier Milei confirmó que viajará a los Estados Unidos antes de asumir, mientras que su visita a Israel será después del 10 de diciembre.

El mandatario electo sostuvo que tiene "planeado viajar a Nueva York antes de asumir, por una cuestión espiritual". En ese sentido, trascendió que el viaje se concretaría mañana para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, donde estuvo hace algunos meses, y retornaría el sábado a pesar que cuando se conoció que viajaría a Estados Unidos se le ofreció llevar adelante una exigente agenda con funcionarios de ese país.

Luego, ya como presidente en ejercicio, visitará Israel y no descartó en ese viaje pasar por Italia para ver al papa Francisco en El Vaticano. "Si el Papa Francisco me acepta iría a visitarlo en Roma. No, no lo hablé, pero lo vamos a intentar", señaló Milei en declaraciones a la prensa.

El jefe de Estado electo también adelantó que va "a tener una reunión con con Kristalina Georgieva", la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentarle su plan económico y "explicar cómo se van a enderezar las cuentas públicas".

"Nuestra voluntad y convicción de hacerlo y para que nos puedan seguir acompañando durante la transición hasta que logremos recuperarnos", indicó.

Sobre su política internacional, subrayó: "Yo dije que estoy alineado con Estados Unidos y con Israel. Y además señalé que yo no voy a promover relaciones con aquellos regímenes autocráticos, comunistas, o que no respetan la paz, o que no tienen democracias liberales. Pero otra cosa que dije es los individuos y las empresas tienen total libertad de comercializar con quien quieren, y el Estado no tiene por qué estar interfiriendo en eso".

El llamado de Donald Trump

El presidente electo Javier Milei recibió el llamado del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, quien lo felicitó y le prometió una pronta visita.

Según confirmó el propio Milei, Trump elogió la abismal diferencia que cosechó el libertario por sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien aventajó por más de dos millones de votos. "Tu victoria por tamaña diferencia está teniendo impacto mundial", remarcaron fuentes del entorno que le expresó.

La conversación tuvo lugar a última hora del miércoles, gracias al contacto facilitado por el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro. La pareja de Milei, Fátima Flores, fue testigo del intercambio telefónico que se dio en inglés.

Trump había felicitado al fundador de La Libertad Avanza a través de un video publicado en redes, pero ayer quiso estrechar vínculos con el referente libertario que en más de una oportunidad lo supo elogiar, y lo llamó.

"Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! Estoy muy orgulloso de vos", sostuvo Trump a través de la pieza comunicacional grabada que viralizó, y completó: "Hacia el final del video se mostró entusiasta: "¡Vas a dar un giro a tu país! ¡Y vas a hacer que Argentina vuelva a ser grande otra vez!".

El llamado del ex presidente estadounidense era de los más esperados en el entorno del libertario por su admiración y sus similares recetas; y se suma a la basta lista de jefes de Estado que se comunicaron.

Milei tiene en carpeta ir a Estados Unidos, previo a la asunción del 10 de diciembre, específicamente a Miami, aunque cada vez que hace referencia al tema asegura que se trata de un viaje de carácter personal.