En el gobierno aseguran que Massa "está pensando en bajar los impuestos" al campo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Jose Bahillo, aseguró hoy que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos", y negó que haya intenciones de gravar a las cooperativas rurales.



"Lo quiero dejar en claro es que Sergio Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos. Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días", subrayó el funcionario en diálogo con Radio La Red.



En ese sentido, anticipó que Massa analiza una rebaja de tributos como las retenciones.



"En las últimas semanas (Sergio Massa) me pidió distintos informes de cual va a ser la proyección de exportaciones agropecuarias y simular una baja de alícuotas a las retenciones al sector agropecuario", explicó Bahillo y reiteró que "eso es lo que está pensando Massa y no en un aumento de impuestos".



Estimó, en ese sentido, que en 2024 se esperan ingresos por US$ 52.000 millones respecto a los US$ 25.000 millones del año en curso, impactado por la sequía.



El secretario también se refirió a la separata enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso junto a la Ley de Presupuesto 2024, la cual fue cuestionada por algunas organizaciones rurales.



Bahillo señaló que la misma “incluye todos los beneficios impositivos de todos los actores económicos” y que “no se separa, por ejemplo, lo que tiene que ver con salud y promoción industrial” sino que “incluye todo".



La adenda al proyecto presupuestario, que entró en tratamiento la semana pasada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, contiene el tratamiento de una serie de beneficios impositivos y fiscales a determinados sectores productivos que el Congreso podría eliminar para que se alcance el superávit fiscal.



Figuran la exención de Ganancias a jueces y para asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA y el esquema de promoción industrial para Tierra del Fuego, entre otras cuestiones.



Bahillo aclaró que la inclusión de la separata no implica un incremento en los impuestos para el campo.



“Cuando se remite el proyecto de Presupuesto con un déficit proyectado del 0,9%, se envía también esta separata donde están todos los beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios de todos los actores económicos de todos los sectores de la actividad económica. Es un 4,72% del PBI que se define como gasto tributario que es aquel impuesto que se modifica en alguna parte, o se exime y se deja de cobrar”, indicó.



Este anexo, también incluido la Ley de Presupuesto tratada el año pasado, “no genera una valoración de parte del Gobierno de qué impuesto se debe modificar y cuál no”, sino que simplemente “se envía todo para evaluación de los legisladores”, quienes luego “decidirán como se llega al equilibrio fiscal”.



Del mismo modo, negó que se gravarán los inmuebles rurales locales dentro del Impuesto a los Bienes Personales y que sólo “está en evaluación” aquellos que están en el exterior.



Bahillo destacó que en los últimos meses se redujeron impuestos para el sector.



"Estamos trabajando y lo demostramos con hechos en los últimos tres meses. Bajamos a cero las alícuotas, eliminamos las retenciones a las economías regionales, del maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, cítricos, y esos son fondos que quedan en el sector por US$ 190 millones", recordó.



También indicó que se “suspendieron las retenciones al sector lácteo” y se implementó el programa Impulso Tambero con un “costo presupuestario de alrededor de $ 25.000 millones”.



Por último, se refirió a la brecha cambiaria e indicó que es “consecuencia de la falta de dólares” y que el Gobierno busca eliminarla con "equilibrio fiscal y acumulación de reservas".